https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/bakan-simsek-islam-kalkinma-bankasi-toplantilari-icin-suudi-arabistana-gitti-1083235433.html
Bakan Şimşek İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti
Bakan Şimşek İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek toplantılara katılmak üzere Suudi... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T14:11+0300
2024-04-28T14:11+0300
2024-04-28T14:12+0300
mehmet şimşek
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Şimşek, bugün Riyad'a gitti.Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankası'nın toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-kdv-duzenlemesini-degerlendirdi-artis-yapilmadi-duzenleme-yapildi-1083208344.html
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mehmet şimşek, suudi arabistan, banka
mehmet şimşek, suudi arabistan, banka
Bakan Şimşek İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti
14:11 28.04.2024 (güncellendi: 14:12 28.04.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek toplantılara katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.
Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Şimşek, bugün Riyad'a gitti.
Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankası'nın toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.
Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.