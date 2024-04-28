https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/bakan-simsek-islam-kalkinma-bankasi-toplantilari-icin-suudi-arabistana-gitti-1083235433.html

Bakan Şimşek İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti

Bakan Şimşek İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası'nın kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenecek toplantılara katılmak üzere Suudi... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T14:11+0300

2024-04-28T14:11+0300

2024-04-28T14:12+0300

mehmet şimşek

suudi arabistan

banka

dünya

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Şimşek, bugün Riyad'a gitti.Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankası'nın toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

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mehmet şimşek, suudi arabistan, banka