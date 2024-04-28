https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/cocugu-yaraliyken-tiktokta-yayin-yapan-ve-kizina-vuran-kadin-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1083247444.html
Çocuğu yaralıyken TikTok'ta yayın yapan ve kızına vuran kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Çocuğu yaralıyken TikTok'ta yayın yapan ve kızına vuran kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
TikTok‘ta 'Karagül' adıyla yayın yapan M.C., kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam etti. Görüntüler sosyal medyada tepki... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T19:44+0300
2024-04-28T19:44+0300
2024-04-28T19:59+0300
türkiye
tiktok
şiddet
çocuğa şiddet
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı merkezi
atatürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083247240_103:0:1042:528_1920x0_80_0_0_2e150c0ea3f7adf280033a76c1ac5aa3.png
Bursa’da 'Karagül' adıyla TikTok’ta yayın açan ve 177 bin takipçisi bulunan M.C. adlı kadın, yaptığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladı. Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen yayına devam eden kadına izleyicilerden tepki yağdı.Oğlunu banyoya kilitledi, Atatürk'e hakaretler yağdırdı Ayrıca yayın sırasında kendisine sarılmak isteyen çocuklarını da tersleyen M.C, yayın esnasında 7 yaşındaki kızına da vurdu. Oğlunu canlı yayına müdahale etmesin diye banyoya kitleyen kadın ayrıca sosyal medya kullanıcılarına da hakaret etti. Tüm bunlara ek olarak Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaretler yaydıran kişi, SMA hastalarına yardımı da eleştirmişti. Yemek yediği sırada tekrar canlı yayın açan kadın, polisleri görünce şaşırdı. Canlı olarak kaydedilen anlarda polislere, “TikTok belim gelir kapım. Beni şikayet edenlerden şikayetçiyim” diyen M.C, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Kadın hakkında soruşturma başlatıldı Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan M.C. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de inceleme başlattı.Yaptığı canlı yayında sosyal hizmetlerden arandığını, gözetim ve inceleme altına alındığını belirten M.C, takipçilerine “Ne olur bana dua edin çocuklarımı elimden almasınlar” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/1083246759.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083247240_221:0:925:528_1920x0_80_0_0_d8227b21a56a73b25dd2cc6b72470004.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tiktok, şiddet, çocuğa şiddet, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, atatürk
tiktok, şiddet, çocuğa şiddet, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, atatürk
Çocuğu yaralıyken TikTok'ta yayın yapan ve kızına vuran kadın hakkında soruşturma başlatıldı
19:44 28.04.2024 (güncellendi: 19:59 28.04.2024)
TikTok‘ta 'Karagül' adıyla yayın yapan M.C., kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam etti. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken anne canlı yayında gözaltına alındı. Kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Bursa’da 'Karagül' adıyla TikTok’ta yayın açan ve 177 bin takipçisi bulunan M.C. adlı kadın, yaptığı yayınlarda çocuklarına şiddet uyguladı. Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen yayına devam eden kadına izleyicilerden tepki yağdı.
Oğlunu banyoya kilitledi, Atatürk'e hakaretler yağdırdı
Ayrıca yayın sırasında kendisine sarılmak isteyen çocuklarını da tersleyen M.C, yayın esnasında 7 yaşındaki kızına da vurdu. Oğlunu canlı yayına müdahale etmesin diye banyoya kitleyen kadın ayrıca sosyal medya kullanıcılarına da hakaret etti.
Tüm bunlara ek olarak Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaretler yaydıran kişi, SMA hastalarına yardımı da eleştirmişti.
Yemek yediği sırada tekrar canlı yayın açan kadın, polisleri görünce şaşırdı. Canlı olarak kaydedilen anlarda polislere, “TikTok belim gelir kapım. Beni şikayet edenlerden şikayetçiyim” diyen M.C, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Yaşanan olay sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karagül isimli sosyal medya kullanıcısı M.C hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.
Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan M.C. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de inceleme başlattı.
Yaptığı canlı yayında sosyal hizmetlerden arandığını, gözetim ve inceleme altına alındığını belirten M.C, takipçilerine “Ne olur bana dua edin çocuklarımı elimden almasınlar” dedi.