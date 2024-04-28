Diyarbakır'daki tarihi kilisede Paskalya ayini

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Paskalya Bayramı'nın Diyarbakır'da her zaman ilgiyle kutlandığını ifade eden Ohanyan, "Bütün halklar bizimle birlikte. Müslüman ve Hristiyan alemi hepsi gelir. Yoğun bir katılımla ve coşkuyla bayramımızı kutluyoruz. Patrikhane tarafından İstanbul'dan görevlendirilen din adamları geldi. Onlar ayini yönetiyorlar" dedi.