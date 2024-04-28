https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/11-gundur-kayipti-17-yasindaki-kiz-cocugu-esma-bulundu-1083240823.html

11 gündür kayıptı: 17 yaşındaki kız çocuğu Esma bulundu

11 gündür kayıptı: 17 yaşındaki kız çocuğu Esma bulundu

Sputnik Türkiye

Samsun’da 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız çocuğu bulundu. 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T17:12+0300

2024-04-28T17:12+0300

2024-04-28T17:12+0300

türkiye

kız

kız çocuğu

kayıp

sivil kayıp

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sivil

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Samsun'un Ladik ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Esma Yığman'ın 16 Nisan günü evden ayrılıp kayıplara karışmıştı. Ailesi kızlarının hayatından endişe etmesi sebebiyle jandarmaya başvurmuş ve devamında yetkililer kızı aramaya başlamıştı.Kızı bulmak için çalışan polis ve jandarma ekipleri, araştırma sonucu kızın kaybolmasından bir gün sonra Samsun Otogarı'nda görüldüğünü buldu. Ertesi gün ise Amasya'nın Merzifon ilçesinde görülen kızı bulmak için görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Baba Seydahmet Yığman kızının bulunması için Ankara, Çorum ve Samsun arasında polisler detaylı bir arama gerçekleştirdi. Kayıp kız ise, ailenin ikamet ettiği ilin dışında kimsenin bilmediği bir evde saklandığı ve ev sahipleri dün akşam evlerine dönünce açlıktan bitkin halde bulunduğu öğrenildi. Samsun'daki hastanede gerekli tedavisi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Esma Yığman'nın taburcu edildi.

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