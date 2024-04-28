https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/istanbulda-su-birikintisine-dusen-cocugun-olumune-iliskin-bakan-tunctan-aciklama-1083239903.html

İstanbul'da su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

İstanbul'da su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Sputnik Türkiye

İstanbul'da su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Tunç "Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı... 28.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-28T16:53+0300

2024-04-28T16:53+0300

2024-04-28T16:54+0300

türkiye

yılmaz tunç

çocuk

ölüm

istanbul

küçükçekmece

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşen kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümünün kendisini derinden üzdüğünü belirtti.Gezer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Tunç, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kazi-calismasinda-olusan-su-birikintisine-dusen-cocuk-hayatini-kaybetti-ibb-sorusturma-baslatti-1083223353.html

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yılmaz tunç, çocuk, ölüm, istanbul, küçükçekmece