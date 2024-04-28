https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/istanbulda-su-birikintisine-dusen-cocugun-olumune-iliskin-bakan-tunctan-aciklama-1083239903.html
İstanbul'da su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
İstanbul'da su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul'da su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Tunç "Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı... 28.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-28T16:53+0300
2024-04-28T16:53+0300
2024-04-28T16:54+0300
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ölüm
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşen kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümünün kendisini derinden üzdüğünü belirtti.Gezer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Tunç, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/kazi-calismasinda-olusan-su-birikintisine-dusen-cocuk-hayatini-kaybetti-ibb-sorusturma-baslatti-1083223353.html
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yılmaz tunç, çocuk, ölüm, istanbul, küçükçekmece
yılmaz tunç, çocuk, ölüm, istanbul, küçükçekmece
İstanbul'da su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
16:53 28.04.2024 (güncellendi: 16:54 28.04.2024)
İstanbul'da su birikintisine düşen çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili Adalet Bakanı Tunç "Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşen kız çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda su dolu çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümünün kendisini derinden üzdüğünü belirtti.
Gezer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dileyen Tunç, şunları kaydetti:
"Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir."