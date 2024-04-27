https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/britney-spears-artik-tamamen-ozgur-babasiyla-anlasmaya-vardi-1083210841.html
Britney Spears 'artık tamamen özgür': Babasıyla anlaşmaya vardı
Britney Spears 'artık tamamen özgür': Babasıyla anlaşmaya vardı
Sputnik Türkiye
Britney Spears, babası Jamie Spears ile vesayet davasını 3 sene önce kazanmıştı. Hayatı üzerindeki kontrolü geri kazanan ünlü isim, babasıyla yasal ödemeler... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T13:47+0300
2024-04-27T13:47+0300
2024-04-27T14:00+0300
britney spears
yaşam
jamie spears
yasal işlem
yasal süreç
yasal hak
yasal izin
baba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102422/64/1024226495_0:238:2469:1627_1920x0_80_0_0_27dbf3990e20812281d409599d46572a.jpg
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın serveti ve tüm hayatı neredeyse 13 yıldır babası James 'Jamie' Parnell Spears tarafından kontrol ediliyordu.2021 yılının ağustos ayında Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi, yargıç tarafından kabul görülmüştü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği, 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitmişti.Son olarak şarkıcı, babasıyla yasal ödemeler konusunda da anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; Jamie Spears kızına herhangi bir ödeme yapmayacak ancak Spears'ın, babasının 2 milyon doları aşan yasal harcamalarını ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte, detayları tam olarak belirtilmeyen bu anlaşma sayesinde Jamie ve Britney vasilik sırasındaki mali suistimal iddiaları nedeniyle mahkemeye çıkmak zorunda kalmayacak.Britney'nin avukatı Mathew S. Rosengart, People'a yaptığı açıklamada; "Vasilik, Kasım 2021'de sona erdirilmiş olsa da, Spears'ın tam özgürlük arzusu artık gerçekleşti" dedi ve şöyle devam etti:Jamie Spears'ın avukatı Alex Weingarten ise "Jamie her şeyin artık geçmişte kalmasından dolayı çok mutlu. Kızını çok seviyor ve şimdiye kadar yaptığı her şey onu korumak ve desteklemek içindi. Britney'nin hayatındaki bazı sorumsuz insanların, bu davayı bu kadar uzatmayı seçmesi talihsiz bir durum" dedi.Öte yandan TMZ'ye konuşan kaynaklar; Britney Spears'ın bu sonuç yüzünden oldukça 'kızgın' olduğunu açıkladı. Ünlü isime, avukatı Mathew Rosengart'ın kendisine sağlam bir davası olduğu konusunda güvence verdiği söylendi ama buna rağmen babasının yasal faturalarını ödemek zorunda kaldı.Britney, babasının harcamalarından ayrı olarak kendi avukatına da 4 milyon doların üstünde bir ödeme yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/arda-gulerin-lakabini-takim-arkadaslari-koydu-real-madrid-paylasti-goler-1083209824.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102422/64/1024226495_0:6:2469:1858_1920x0_80_0_0_de613afb3f02f7b564df1c1575deb42d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
britney spears, jamie spears, yasal işlem, yasal süreç, yasal hak, yasal izin, baba
britney spears, jamie spears, yasal işlem, yasal süreç, yasal hak, yasal izin, baba
Britney Spears 'artık tamamen özgür': Babasıyla anlaşmaya vardı
13:47 27.04.2024 (güncellendi: 14:00 27.04.2024)
Britney Spears, babası Jamie Spears ile vesayet davasını 3 sene önce kazanmıştı. Hayatı üzerindeki kontrolü geri kazanan ünlü isim, babasıyla yasal ödemeler konusunda da anlaşmaya vardı. Ancak şarkıcının anlaşmanın sonuçlarından pek memnun olmadığı iddia edildi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın serveti ve tüm hayatı neredeyse 13 yıldır babası James 'Jamie' Parnell Spears tarafından kontrol ediliyordu.
2021 yılının ağustos ayında Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi, yargıç tarafından kabul görülmüştü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği, 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitmişti.
Son olarak şarkıcı, babasıyla yasal ödemeler konusunda da anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; Jamie Spears kızına herhangi bir ödeme yapmayacak ancak Spears'ın, babasının 2 milyon doları aşan yasal harcamalarını ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte, detayları tam olarak belirtilmeyen bu anlaşma sayesinde Jamie ve Britney vasilik sırasındaki mali suistimal iddiaları nedeniyle mahkemeye çıkmak zorunda kalmayacak.
Britney'nin avukatı Mathew S. Rosengart, People'a yaptığı açıklamada; "Vasilik, Kasım 2021'de sona erdirilmiş olsa da, Spears'ın tam özgürlük arzusu artık gerçekleşti" dedi ve şöyle devam etti:
Arzu ettiği gibi, Spears'ın artık mahkemeye katılmasına veya mahkemeye dahil olmasına gerek kalmayacak. Britney Spears'ı temsil etmek, korumak ve savunmak bizim için onur ve ayrıcalıktır.
Jamie Spears'ın avukatı Alex Weingarten ise "Jamie her şeyin artık geçmişte kalmasından dolayı çok mutlu. Kızını çok seviyor ve şimdiye kadar yaptığı her şey onu korumak ve desteklemek içindi. Britney'nin hayatındaki bazı sorumsuz insanların, bu davayı bu kadar uzatmayı seçmesi talihsiz bir durum" dedi.
Öte yandan TMZ'ye konuşan kaynaklar; Britney Spears'ın bu sonuç yüzünden oldukça 'kızgın' olduğunu açıkladı. Ünlü isime, avukatı Mathew Rosengart'ın kendisine sağlam bir davası olduğu konusunda güvence verdiği söylendi ama buna rağmen babasının yasal faturalarını ödemek zorunda kaldı.
Britney, babasının harcamalarından ayrı olarak kendi avukatına da 4 milyon doların üstünde bir ödeme yaptı.