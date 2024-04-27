https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/britney-spears-artik-tamamen-ozgur-babasiyla-anlasmaya-vardi-1083210841.html

Britney Spears 'artık tamamen özgür': Babasıyla anlaşmaya vardı

Britney Spears 'artık tamamen özgür': Babasıyla anlaşmaya vardı

Sputnik Türkiye

Britney Spears, babası Jamie Spears ile vesayet davasını 3 sene önce kazanmıştı. Hayatı üzerindeki kontrolü geri kazanan ünlü isim, babasıyla yasal ödemeler... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T13:47+0300

2024-04-27T13:47+0300

2024-04-27T14:00+0300

britney spears

yaşam

jamie spears

yasal işlem

yasal süreç

yasal hak

yasal izin

baba

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Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın serveti ve tüm hayatı neredeyse 13 yıldır babası James 'Jamie' Parnell Spears tarafından kontrol ediliyordu.2021 yılının ağustos ayında Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi, yargıç tarafından kabul görülmüştü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği, 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitmişti.Son olarak şarkıcı, babasıyla yasal ödemeler konusunda da anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre; Jamie Spears kızına herhangi bir ödeme yapmayacak ancak Spears'ın, babasının 2 milyon doları aşan yasal harcamalarını ödemesi gerekiyor. Bununla birlikte, detayları tam olarak belirtilmeyen bu anlaşma sayesinde Jamie ve Britney vasilik sırasındaki mali suistimal iddiaları nedeniyle mahkemeye çıkmak zorunda kalmayacak.Britney'nin avukatı Mathew S. Rosengart, People'a yaptığı açıklamada; "Vasilik, Kasım 2021'de sona erdirilmiş olsa da, Spears'ın tam özgürlük arzusu artık gerçekleşti" dedi ve şöyle devam etti:Jamie Spears'ın avukatı Alex Weingarten ise "Jamie her şeyin artık geçmişte kalmasından dolayı çok mutlu. Kızını çok seviyor ve şimdiye kadar yaptığı her şey onu korumak ve desteklemek içindi. Britney'nin hayatındaki bazı sorumsuz insanların, bu davayı bu kadar uzatmayı seçmesi talihsiz bir durum" dedi.Öte yandan TMZ'ye konuşan kaynaklar; Britney Spears'ın bu sonuç yüzünden oldukça 'kızgın' olduğunu açıkladı. Ünlü isime, avukatı Mathew Rosengart'ın kendisine sağlam bir davası olduğu konusunda güvence verdiği söylendi ama buna rağmen babasının yasal faturalarını ödemek zorunda kaldı.Britney, babasının harcamalarından ayrı olarak kendi avukatına da 4 milyon doların üstünde bir ödeme yaptı.

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britney spears, jamie spears, yasal işlem, yasal süreç, yasal hak, yasal izin, baba