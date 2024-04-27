https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/sibergoz-35-operasyonlari-13-ilde-48-supheli-yakalandi-1083206113.html

SİBERGÖZ-35 operasyonları: 13 ilde 48 şüpheli yakalandı

SİBERGÖZ-35 operasyonları: 13 ilde 48 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-35'... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-27T10:54+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

e-dolandırıcılık

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Söz konusu operasyonları X hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesinde olduklarını belirterek asla göz açtırmayacaklarını vurguladı.Yerlikaya duyurusunda Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da 'SİBERGÖZ-35' operasyonu düzenlendiğini dile getirdi.Söz konusu paylaşımda bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.Operasyonlar sonucunda arıca çok sayıda dijital materyale el konulduğu aktarıldı.Yerlikaya duyurusunu, "Kaş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" cümlesiyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/narkocelik-14-operasyonu-42-ilde-321-zehir-taciri-yakalandi-1083202478.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık