https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/sibergoz-35-operasyonlari-13-ilde-48-supheli-yakalandi-1083206113.html
SİBERGÖZ-35 operasyonları: 13 ilde 48 şüpheli yakalandı
SİBERGÖZ-35 operasyonları: 13 ilde 48 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-35'... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T10:54+0300
2024-04-27T10:54+0300
2024-04-27T10:54+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
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Söz konusu operasyonları X hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesinde olduklarını belirterek asla göz açtırmayacaklarını vurguladı.Yerlikaya duyurusunda Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da 'SİBERGÖZ-35' operasyonu düzenlendiğini dile getirdi.Söz konusu paylaşımda bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.Operasyonlar sonucunda arıca çok sayıda dijital materyale el konulduğu aktarıldı.Yerlikaya duyurusunu, "Kaş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/narkocelik-14-operasyonu-42-ilde-321-zehir-taciri-yakalandi-1083202478.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
SİBERGÖZ-35 operasyonları: 13 ilde 48 şüpheli yakalandı
Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-35' operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.
Söz konusu operasyonları X hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık yapanların ensesinde olduklarını belirterek asla göz açtırmayacaklarını vurguladı.
Yerlikaya duyurusunda Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da 'SİBERGÖZ-35' operasyonu düzenlendiğini dile getirdi.
Söz konusu paylaşımda bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;
Hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları,
Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları,
Villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşımızı sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi.
Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.
Operasyonlar sonucunda arıca çok sayıda dijital materyale el konulduğu aktarıldı.
Yerlikaya duyurusunu, "Kaş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" cümlesiyle tamamladı.