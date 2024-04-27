https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rusya-disisleri-bakanligidan-nato-tatbikatlarina-iliskin-aciklama-basarili-olamayacaklar-1083214691.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO tatbikatlarına ilişkin açıklama: 'Başarılı olamayacaklar'
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO tatbikatlarına ilişkin açıklama: 'Başarılı olamayacaklar'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO tatbikatlarını Rusya'ya karşı hibrit savaş unsurları olarak adlandırarak Rusya üzerinde baskı kurmaya... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T16:29+0300
2024-04-27T16:29+0300
2024-04-27T16:29+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'yı bir silahlanma yarışına çekmek ve askeri potansiyelini engellemek için Steadfast Defender dahil olmak üzere Rusya sınırları yakınında tatbikatlar düzenleyerek Rusya üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ancak başarılı olamayacağını söyledi.Zaharova açıklamasında NATO'nun devam eden manevralarını izlediklerini belirttiği açıklamasında NATO ordularının söylem ve eğitiminin Rusya'ya karşı başlatılan hibrit savaşın unsurları olduğunun altını çizdi.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/zaharova-dunyadaki-nukleer-tehlike-seviyesi-batinin-yikici-politikalar-sebebiyle-artiyor-1083189429.html
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rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, hibrit savaş
rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, hibrit savaş
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO tatbikatlarına ilişkin açıklama: 'Başarılı olamayacaklar'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO tatbikatlarını Rusya'ya karşı hibrit savaş unsurları olarak adlandırarak Rusya üzerinde baskı kurmaya çalışıldığını ancak başarılı olamayacaklarını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'yı bir silahlanma yarışına çekmek ve askeri potansiyelini engellemek için Steadfast Defender dahil olmak üzere Rusya sınırları yakınında tatbikatlar düzenleyerek Rusya üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ancak başarılı olamayacağını söyledi.
Zaharova açıklamasında NATO'nun devam eden manevralarını izlediklerini belirttiği açıklamasında NATO ordularının söylem ve eğitiminin Rusya'ya karşı başlatılan hibrit savaşın unsurları olduğunun altını çizdi.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Rusya Federasyonu üzerinde baskı kurmaya, devletimizi bir silahlanma yarışının içine çekmeye, Rusya'nın savaş kabiliyetlerine pranga vurmaya ve Rusya'yı özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktan vazgeçmeye zorlamaya çalışıyorlar. Başarılı olamayacaklar. Rusya'nın güvenliğini sağlamak ve çıkarlarını her yönde korumak için yeterli gücümüz ve imkanımız var.