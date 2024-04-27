https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/rusya-disisleri-bakanligidan-nato-tatbikatlarina-iliskin-aciklama-basarili-olamayacaklar-1083214691.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO tatbikatlarına ilişkin açıklama: 'Başarılı olamayacaklar'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO tatbikatlarına ilişkin açıklama: 'Başarılı olamayacaklar'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO tatbikatlarını Rusya'ya karşı hibrit savaş unsurları olarak adlandırarak Rusya üzerinde baskı kurmaya... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T16:29+0300

2024-04-27T16:29+0300

2024-04-27T16:29+0300

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mariya zaharova

nato

hibrit savaş

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'yı bir silahlanma yarışına çekmek ve askeri potansiyelini engellemek için Steadfast Defender dahil olmak üzere Rusya sınırları yakınında tatbikatlar düzenleyerek Rusya üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ancak başarılı olamayacağını söyledi.Zaharova açıklamasında NATO'nun devam eden manevralarını izlediklerini belirttiği açıklamasında NATO ordularının söylem ve eğitiminin Rusya'ya karşı başlatılan hibrit savaşın unsurları olduğunun altını çizdi.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/zaharova-dunyadaki-nukleer-tehlike-seviyesi-batinin-yikici-politikalar-sebebiyle-artiyor-1083189429.html

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rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nato, hibrit savaş