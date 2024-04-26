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Zaharova: Dünyadaki nükleer tehlike seviyesi Batı'nın yıkıcı politikaları sebebiyle artıyor
Zaharova: Dünyadaki nükleer tehlike seviyesi Batı'nın yıkıcı politikaları sebebiyle artıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova dünyadaki nükleer tehlike seviyesinin Batı'nın yıkıcı politikaları sebebiyle arttığını dile getirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T16:20+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eylemleri nükleer güçlerin doğrudan bir askeri çatışmasını tehdit eden Batı'nın yıkıcı politikası nedeniyle dünyadaki nükleer tehlike seviyesinin ciddi şekilde arttığını söyledi.Zaharova açıklamasında, “Ne yazık ki şu anda, eylemleri nükleer güçlerin doğrudan bir askeri çatışmasıyla dolu olan Batı'nın yıkıcı politikasının bir sonucu olarak, nükleer tehlike seviyesi ciddi şekilde artmıştır” dedi.'Rusya'nın nükleer caydırıcılığı gerekli ve yeterli düzeyde'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın nükleer caydırıcılığının güvenilirliği ve etkinliğinin gerekli ve yeterli düzeyde sağlandığını ve kimsede en ufak bir şüpheye yol açmaması gerektiğini söyledi.Zaharova, “Rusya'nın nükleer caydırıcılığının güvenilirliği ve etkinliği gerekli ve yeterli düzeyde sağlanmaktadır. Kimsenin aklında en ufak bir şüpheye neden olmamalıdır” dedi.'NATO'ya izlediği yolun sonuçları hakkında sinyaller gönderdik'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın ABD ve NATO'ya Rusya'nın güvenliğini baltalamaya yönelik tutumlarının olası feci sonuçları hakkında açık ve net sinyaller gönderdiğini söyledi.Zaharova, “Bu bağlamda, ABD ve NATO'ya Rusya'nın güvenliğini baltalamaya yönelik tutumlarının olası feci sonuçları konusunda açık ve net uyarı sinyalleri gönderiyoruz” dedi.'Batı, sömürgeci değerlerini kaybetmedi'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Avrupa ve Kanada'daki küçük uluslara karşı tutumlarının da gösterdiği gibi sömürgeci değerlerini kaybetmediklerini söyledi.Zaharova, “Eski sömürgeci ‘değerler’ hiçbir yere gitmedi, dahası 21. yüzyılda yerli halklar Avrupa ve denizaşırı metropollerin yönetimi altında her yıl daha fazla acı çekiyor” açıklamasında bulundu.'Pelosi'nin Putin hakkındaki sözlerini Amerikalılara hakaret'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi eski Başkanı Nancy Pelosi'nin ülkedeki Filistin yanlısı göstericiler ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki bağlantıya ilişkin sözlerinin Amerikalılara hakaret ve demokrasiye karşı aşağılayıcı bir tutum olduğunu söyledi.Zaharova, Nancy'nin ABD'deki Filistin yanlısı protestocuların arkasında Putin'in olduğu yönündeki sözlerine dikkat çekerek, “Bunu Amerikalılara hakaret ve demokrasiye karşı aşağılayıcı bir tutumdan başka bir şey olarak görmek mümkün değil” cümlelerini kaydetti.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, mariya zaharova, nato, abd, batı, sömürge, nükleer silah, nancy pelosi, filistin

Zaharova: Dünyadaki nükleer tehlike seviyesi Batı'nın yıkıcı politikaları sebebiyle artıyor

16:20 26.04.2024 (güncellendi: 16:23 26.04.2024)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova dünyadaki nükleer tehlike seviyesinin Batı'nın yıkıcı politikaları sebebiyle arttığını dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eylemleri nükleer güçlerin doğrudan bir askeri çatışmasını tehdit eden Batı'nın yıkıcı politikası nedeniyle dünyadaki nükleer tehlike seviyesinin ciddi şekilde arttığını söyledi.
Zaharova açıklamasında, “Ne yazık ki şu anda, eylemleri nükleer güçlerin doğrudan bir askeri çatışmasıyla dolu olan Batı'nın yıkıcı politikasının bir sonucu olarak, nükleer tehlike seviyesi ciddi şekilde artmıştır” dedi.

'Rusya'nın nükleer caydırıcılığı gerekli ve yeterli düzeyde'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın nükleer caydırıcılığının güvenilirliği ve etkinliğinin gerekli ve yeterli düzeyde sağlandığını ve kimsede en ufak bir şüpheye yol açmaması gerektiğini söyledi.
Zaharova, “Rusya'nın nükleer caydırıcılığının güvenilirliği ve etkinliği gerekli ve yeterli düzeyde sağlanmaktadır. Kimsenin aklında en ufak bir şüpheye neden olmamalıdır” dedi.

'NATO'ya izlediği yolun sonuçları hakkında sinyaller gönderdik'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın ABD ve NATO'ya Rusya'nın güvenliğini baltalamaya yönelik tutumlarının olası feci sonuçları hakkında açık ve net sinyaller gönderdiğini söyledi.
Zaharova, “Bu bağlamda, ABD ve NATO'ya Rusya'nın güvenliğini baltalamaya yönelik tutumlarının olası feci sonuçları konusunda açık ve net uyarı sinyalleri gönderiyoruz” dedi.

'Batı, sömürgeci değerlerini kaybetmedi'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Avrupa ve Kanada'daki küçük uluslara karşı tutumlarının da gösterdiği gibi sömürgeci değerlerini kaybetmediklerini söyledi.
Zaharova, “Eski sömürgeci ‘değerler’ hiçbir yere gitmedi, dahası 21. yüzyılda yerli halklar Avrupa ve denizaşırı metropollerin yönetimi altında her yıl daha fazla acı çekiyor” açıklamasında bulundu.

'Pelosi'nin Putin hakkındaki sözlerini Amerikalılara hakaret'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi eski Başkanı Nancy Pelosi'nin ülkedeki Filistin yanlısı göstericiler ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki bağlantıya ilişkin sözlerinin Amerikalılara hakaret ve demokrasiye karşı aşağılayıcı bir tutum olduğunu söyledi.
Zaharova, Nancy'nin ABD'deki Filistin yanlısı protestocuların arkasında Putin'in olduğu yönündeki sözlerine dikkat çekerek, “Bunu Amerikalılara hakaret ve demokrasiye karşı aşağılayıcı bir tutumdan başka bir şey olarak görmek mümkün değil” cümlelerini kaydetti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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