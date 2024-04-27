https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-mahzen-33-operasyonlarinda-16-supheli-yakalandi-1083214553.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Mahzen-33 operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı'

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Mahzen-33 operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen 'Mahzen-33' operasyonlarında 16... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T16:11+0300

2024-04-27T16:11+0300

2024-04-27T16:11+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

pendik

beşiktaş

esenyurt

gaziosmanpaşa

el bombası

ak-47

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüphelilerin yağma, iş yeri kurşunlaması, çok sayıda silah bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığının tespit edildiğini duyurdu.Operasyonların, İstanbul genelinde 22-26 Nisan arasında gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.Şüphelilerin, Pendik'te 25 Nisan'da eylemde kullanacağı değerlendirilen patlayıcı mühimmat ile yakalandığı, Beşiktaş'ta bir iş insanının tehdit edilmesi eylemini gerçekleştirdikleri, Esenyurt'ta 22 Nisan'da gerçekleştirilen kıraathane, kafe, terzi, börekçi, araç ve ikamet kurşunlaması olmak üzere 7 ayrı iş yeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve Gaziosmanpaşa'da 24 Nisan'da "Kişiyi Kaçırma, Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçunu işledikleri tespit edildi.Operasyonlarda el bombası, AK-47 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklete el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/sibergoz-35-operasyonlari-13-ilde-48-supheli-yakalandi-1083206113.html

türkiye

pendik

esenyurt

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, pendik, beşiktaş, esenyurt, gaziosmanpaşa, el bombası, ak-47