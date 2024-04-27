https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-mahzen-33-operasyonlarinda-16-supheli-yakalandi-1083214553.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Mahzen-33 operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı'
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Mahzen-33 operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen 'Mahzen-33' operasyonlarında 16... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T16:11+0300
2024-04-27T16:11+0300
2024-04-27T16:11+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
pendik
beşiktaş
esenyurt
gaziosmanpaşa
el bombası
ak-47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüphelilerin yağma, iş yeri kurşunlaması, çok sayıda silah bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığının tespit edildiğini duyurdu.Operasyonların, İstanbul genelinde 22-26 Nisan arasında gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.Şüphelilerin, Pendik'te 25 Nisan'da eylemde kullanacağı değerlendirilen patlayıcı mühimmat ile yakalandığı, Beşiktaş'ta bir iş insanının tehdit edilmesi eylemini gerçekleştirdikleri, Esenyurt'ta 22 Nisan'da gerçekleştirilen kıraathane, kafe, terzi, börekçi, araç ve ikamet kurşunlaması olmak üzere 7 ayrı iş yeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve Gaziosmanpaşa'da 24 Nisan'da "Kişiyi Kaçırma, Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçunu işledikleri tespit edildi.Operasyonlarda el bombası, AK-47 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklete el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/sibergoz-35-operasyonlari-13-ilde-48-supheli-yakalandi-1083206113.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, pendik, beşiktaş, esenyurt, gaziosmanpaşa, el bombası, ak-47
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, pendik, beşiktaş, esenyurt, gaziosmanpaşa, el bombası, ak-47
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Mahzen-33 operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı'
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde düzenlenen 'Mahzen-33' operasyonlarında 16 şüphelinin yakalandığını dile getirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüphelilerin yağma, iş yeri kurşunlaması, çok sayıda silah bulundurmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit ve hakaret suçlarına karıştığının tespit edildiğini duyurdu.
Operasyonların, İstanbul genelinde 22-26 Nisan arasında gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Şüphelilerin, Pendik'te 25 Nisan'da eylemde kullanacağı değerlendirilen patlayıcı mühimmat ile yakalandığı, Beşiktaş'ta bir iş insanının tehdit edilmesi eylemini gerçekleştirdikleri, Esenyurt'ta 22 Nisan'da gerçekleştirilen kıraathane, kafe, terzi, börekçi, araç ve ikamet kurşunlaması olmak üzere 7 ayrı iş yeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve Gaziosmanpaşa'da 24 Nisan'da "Kişiyi Kaçırma, Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçunu işledikleri tespit edildi.
Operasyonlarda el bombası, AK-47 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklete el konuldu.