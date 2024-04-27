https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/hamas-rehine-gorusmelerine-iliskin-israilden-resmi-yanit-aldigini-acikladi-1083208019.html

Hamas, rehine görüşmelerine ilişkin İsrail'den resmi yanıt aldığını açıkladı

Hamas, rehine görüşmelerine ilişkin İsrail'den resmi yanıt aldığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail'in rehine takası anlaşması konusundaki tutumuna ilişkin cevap aldığını duyurdu. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T12:27+0300

2024-04-27T12:27+0300

2024-04-27T12:27+0300

israil- filistin çatışması

hamas

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

israil savunma kuvvetleri (idf)

benyamin netanyahu

abd

rehine

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Hamas'ın önerisi, 8 Nisan'da alınan Gazze çözüm girişimine cevaben Mısırlı ve Katarlı arabulucular tarafından 13 Nisan'da İsrail tarafına iletilmişti. Hamas kalıcı bir ateşkes için İsrail Savunma Kuvvetleri'nin enklavdan çekilmesi ve yerlerinden edilen kişilerin daimi ikamet bölgelerine geri dönmesi taleplerini yinelemişti.Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil El Hayya yaptığı açıklamada “Hamas bugün Siyonist işgalin 13 Nisan'da Mısırlı ve Katarlı arabuluculara sunduğu teklife resmi yanıtını aldı” açıklamasında bulundu.Hamas ayrıca İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerle yerleşim bölgesindeki radikallerin elindeki rehinelerin takası için 'ciddi ve gerçek bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu' vurgulamıştı.Filistin hükümetinin ise 'İsrail'in tepkisini inceleyeceği' ve dikkatli bir değerlendirmeden sonra kararını açıklayacağı kaydedildi.25 Nisan'da Beyaz Saray, ABD ve diğer 17 ülkenin Filistinli Hamas hareketinin Gazze Şeridi'nde 200 günden fazla süredir tuttuğu rehineleri serbest bırakmasını talep ettiğini açıklamıştı. Belgede böyle bir anlaşmanın acil ve kalıcı bir ateşkese yol açacağı, daha fazla insani yardımı 'kolaylaştıracağı' ve çatışmaların sona ermesine yarayacağı kaydedilmişti.Yine Hamas, İsrail'in 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını kabul etmesi halinde silah bırakacağını açıklamıştı.8 Nisan'da Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik Kahire görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği ve taraflar arasında odaklanılması gereken temel konularda uzlaşma sağlandığı bildirilmişti ancak bundan sonra herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. 20 Nisan'da ise Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e 26.4 milyar dolar tahsis edilmesini öngören bir tasarıyı kabul etmişti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 15 Mart'ta rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşma konusunda Hamas tarafından sunulan pozisyonun gerçekçi olmadığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-basbakani-netanyahu-uluslararasi-ceza-mahkemesine-meydan-okudu-boyun-egmeyecegiz-1083195257.html

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