18 ülkeden Hamas'a çağrı: 'Tüm rehineleri derhal serbest bırakın'

Hamas ve Gazze tarafından 200 günü aşkın bir süredir tutulan tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Bunlar arasında vatandaşlarımız da bulunmaktadır.

Rehinelerin ve Gazze'de uluslararası hukukun koruması altında olan sivil halkın akıbeti uluslararası endişe kaynağıdır. Rehinelerin serbest bırakılması için masada bulunan anlaşmanın Gazze'de derhal ve uzun süreli bir ateşkes getireceğini, bunun da Gazze'nin tamamına gerekli ek insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştıracağını ve düşmanlıkların gerçekçi bir şekilde sona ermesine imkan sağlayacağını vurguluyoruz.

Gazzeliler, barınma ve insani ihtiyaçlarının karşılanması için önceden yapılacak hazırlıklarla evlerine ve topraklarına dönebileceklerdir. Halkımızı evlerine döndürmek için devam eden arabuluculuk çabalarını kuvvetle destekliyoruz. Hamas'a rehineleri serbest bırakması ve bu krizi sona erdirerek hep birlikte bölgeye barış ve istikrar getirme çabalarımıza odaklanmamız çağrımızı yineliyoruz.