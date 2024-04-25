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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/18-ulkeden-hamasa-cagri-tum-rehinelerin-derhal-serbest-birakin-1083156932.html
18 ülkeden Hamas'a çağrı: 'Tüm rehineleri derhal serbest bırakın'
18 ülkeden Hamas'a çağrı: 'Tüm rehineleri derhal serbest bırakın'
Sputnik Türkiye
Söz konusu 18 ülke tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunarak rehine anlaşmasını kabul etmeleri gerektiği ifade edildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T16:56+0300
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ABD ve diğer 17 ülke Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakması ve arabulucuların önerdiği anlaşmayı kabul etmesi için ortak bir çağrı yayımladı.Söz konusu metinde şu cümleler yer aldı:Açıklama ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, Tayland ve Birleşik Krallık tarafından imzalandı.
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abd, birleşik krallık, almanya, fransa, arjantin, avusturya, hamas, rehine
abd, birleşik krallık, almanya, fransa, arjantin, avusturya, hamas, rehine

18 ülkeden Hamas'a çağrı: 'Tüm rehineleri derhal serbest bırakın'

16:56 25.04.2024 (güncellendi: 16:58 25.04.2024)
© AA / Abed Rahim KhatibHan Yunus
Han Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA / Abed Rahim Khatib
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Söz konusu 18 ülke tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunarak rehine anlaşmasını kabul etmeleri gerektiği ifade edildi.
ABD ve diğer 17 ülke Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakması ve arabulucuların önerdiği anlaşmayı kabul etmesi için ortak bir çağrı yayımladı.
Söz konusu metinde şu cümleler yer aldı:

Hamas ve Gazze tarafından 200 günü aşkın bir süredir tutulan tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Bunlar arasında vatandaşlarımız da bulunmaktadır.

Rehinelerin ve Gazze'de uluslararası hukukun koruması altında olan sivil halkın akıbeti uluslararası endişe kaynağıdır. Rehinelerin serbest bırakılması için masada bulunan anlaşmanın Gazze'de derhal ve uzun süreli bir ateşkes getireceğini, bunun da Gazze'nin tamamına gerekli ek insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştıracağını ve düşmanlıkların gerçekçi bir şekilde sona ermesine imkan sağlayacağını vurguluyoruz.

Gazzeliler, barınma ve insani ihtiyaçlarının karşılanması için önceden yapılacak hazırlıklarla evlerine ve topraklarına dönebileceklerdir. Halkımızı evlerine döndürmek için devam eden arabuluculuk çabalarını kuvvetle destekliyoruz. Hamas'a rehineleri serbest bırakması ve bu krizi sona erdirerek hep birlikte bölgeye barış ve istikrar getirme çabalarımıza odaklanmamız çağrımızı yineliyoruz.

Açıklama ABD, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, Tayland ve Birleşik Krallık tarafından imzalandı.
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