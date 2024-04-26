https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-basbakani-netanyahu-uluslararasi-ceza-mahkemesine-meydan-okudu-boyun-egmeyecegiz-1083195257.html
İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: 'Boyun eğmeyeceğiz'
İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: 'Boyun eğmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak bu kararların tehlikeli bir emsal teşkil... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T20:39+0300
2024-04-26T20:39+0300
2024-04-26T20:40+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
israil-filistin
israil-filistin sorunu
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081550853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42eb0069da195eb0f2e5a8fc91278b77.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alacağı herhangi bir kararın İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi.Netanyahu yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:İsrail medyası Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiasıyla Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarması ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyduğunu dile getirmişti.İsrail, Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi olmadığından yargı yetkisini tanımıyor ancak Filistin 2015 yılında üye devlet olarak kabul edilmişti.Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan Ekim ayında yaptığı açıklamada mahkemenin İsrail'deki Hamas savaşçıları ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailliler tarafından işlenen olası savaş suçları üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu dile getirmişti.Khan, ekibinin Gazze'de işlendiği suçları aktif bir şekilde soruşturduğunu ve yasaları ihlal edenlerin sorumlu tutulacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/netanyahudan-israil-protestolarina-tepki-antisemitik-ceteler-universiteleri-ele-gecirdi-1083138256.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081550853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1722cba62fdd2113eea38c99dfd3dac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, benyamin netanyahu, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
israil, benyamin netanyahu, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: 'Boyun eğmeyeceğiz'
20:39 26.04.2024 (güncellendi: 20:40 26.04.2024)
İsrail Başbakanı Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak bu kararların tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alacağı herhangi bir kararın İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi.
Netanyahu yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Benim liderliğim altında İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin doğal meşru müdafaa hakkını baltalamaya yönelik hiçbir girişimini asla kabul etmeyecektir.
Ortadoğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin asker ve yetkililerine el koyma tehdidi çok çirkindir. Buna boyun eğmeyeceğiz. İsrail olarak soykırımcı teröristlere karşı haklı savaşımızı zafere ulaştırmaya devam edecek ve kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.
Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in eylemlerini etkilemeyecek olsa da, vahşi terörizm ve ahlaksız saldırganlıkla mücadele eden tüm demokrasilerin askerlerini ve yetkililerini tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil edecektir.
İsrail medyası Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiasıyla Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarması ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyduğunu dile getirmişti.
İsrail, Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi olmadığından yargı yetkisini tanımıyor ancak Filistin 2015 yılında üye devlet olarak kabul edilmişti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan Ekim ayında yaptığı açıklamada mahkemenin İsrail'deki Hamas savaşçıları ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailliler tarafından işlenen olası savaş suçları üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu dile getirmişti.
Khan, ekibinin Gazze'de işlendiği suçları aktif bir şekilde soruşturduğunu ve yasaları ihlal edenlerin sorumlu tutulacağını söylemişti.