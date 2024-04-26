İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: 'Boyun eğmeyeceğiz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de artık çok yaygın kesimlerin konut sahibi olması hayal'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerli turistin zorunlu tercihi: Akraba evi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İSMMMO Başkanı Demirel: Temel sorunumuz her geçen gün artan iş yükü
12:06
84 dk
HABER MASASI
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Google’ın yapay zeka raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: ‘Ben Vladimir Putin’ kitabı Türk-Rus ilişkilerine katkı sağlayacak
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz: Dün adalet bizi şaşırttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
İkinci Kadir Şeker vakası yaşandı. Aslında ne olmalıydı?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Başarısız oldu
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
18:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/israil-basbakani-netanyahu-uluslararasi-ceza-mahkemesine-meydan-okudu-boyun-egmeyecegiz-1083195257.html
İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: 'Boyun eğmeyeceğiz'
İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: 'Boyun eğmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak bu kararların tehlikeli bir emsal teşkil... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T20:39+0300
2024-04-26T20:40+0300
israil- filistin çatışması
israil
benyamin netanyahu
israil-filistin
israil-filistin sorunu
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081550853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42eb0069da195eb0f2e5a8fc91278b77.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alacağı herhangi bir kararın İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi.Netanyahu yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:İsrail medyası Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiasıyla Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarması ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyduğunu dile getirmişti.İsrail, Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi olmadığından yargı yetkisini tanımıyor ancak Filistin 2015 yılında üye devlet olarak kabul edilmişti.Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan Ekim ayında yaptığı açıklamada mahkemenin İsrail'deki Hamas savaşçıları ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailliler tarafından işlenen olası savaş suçları üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu dile getirmişti.Khan, ekibinin Gazze'de işlendiği suçları aktif bir şekilde soruşturduğunu ve yasaları ihlal edenlerin sorumlu tutulacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/netanyahudan-israil-protestolarina-tepki-antisemitik-ceteler-universiteleri-ele-gecirdi-1083138256.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0a/1081550853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b1722cba62fdd2113eea38c99dfd3dac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, benyamin netanyahu, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
israil, benyamin netanyahu, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: 'Boyun eğmeyeceğiz'

20:39 26.04.2024 (güncellendi: 20:40 26.04.2024)
© AP Photo / Gali Tibbonİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Gali Tibbon
Abone ol
İsrail Başbakanı Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak bu kararların tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını ve İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısını soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin alacağı herhangi bir kararın İsrail'in eylemlerini etkilemeyeceğini ancak tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini söyledi.
Netanyahu yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Benim liderliğim altında İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin doğal meşru müdafaa hakkını baltalamaya yönelik hiçbir girişimini asla kabul etmeyecektir.

Ortadoğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin asker ve yetkililerine el koyma tehdidi çok çirkindir. Buna boyun eğmeyeceğiz. İsrail olarak soykırımcı teröristlere karşı haklı savaşımızı zafere ulaştırmaya devam edecek ve kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in eylemlerini etkilemeyecek olsa da, vahşi terörizm ve ahlaksız saldırganlıkla mücadele eden tüm demokrasilerin askerlerini ve yetkililerini tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil edecektir.

İsrail medyası Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiasıyla Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarması ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyduğunu dile getirmişti.
İsrail, Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi olmadığından yargı yetkisini tanımıyor ancak Filistin 2015 yılında üye devlet olarak kabul edilmişti.
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan Ekim ayında yaptığı açıklamada mahkemenin İsrail'deki Hamas savaşçıları ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailliler tarafından işlenen olası savaş suçları üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu dile getirmişti.
Khan, ekibinin Gazze'de işlendiği suçları aktif bir şekilde soruşturduğunu ve yasaları ihlal edenlerin sorumlu tutulacağını söylemişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu'dan İsrail protestolarına tepki: 'Antisemitik çeteler üniversiteleri ele geçirdi'
Dün, 11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала