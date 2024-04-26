İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meydan okudu: 'Boyun eğmeyeceğiz'

Benim liderliğim altında İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin doğal meşru müdafaa hakkını baltalamaya yönelik hiçbir girişimini asla kabul etmeyecektir.

Ortadoğu'nun tek demokrasisi ve dünyanın tek Yahudi devletinin asker ve yetkililerine el koyma tehdidi çok çirkindir. Buna boyun eğmeyeceğiz. İsrail olarak soykırımcı teröristlere karşı haklı savaşımızı zafere ulaştırmaya devam edecek ve kendimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'in eylemlerini etkilemeyecek olsa da, vahşi terörizm ve ahlaksız saldırganlıkla mücadele eden tüm demokrasilerin askerlerini ve yetkililerini tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil edecektir.