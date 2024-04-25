Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbaba görüntülendi

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"Küçük akbaba Bingöl gibi doğa zengini bölgelerde de zaman zaman görülebilirler. Bu nedenle, böyle bir nadir anı yakalamak, önemli bir deneyim oldu. Küçük akbabanın Bingöl'deki görüntüsü, bölgedeki biyoçeşitliliğin zenginliğini ve doğal güzelliklerini vurguluyor ve doğaya olan duyarlılıkları artırmaya teşvik ediyor. Doğa koruma uzmanları, bu tür nadir görülen kuş türlerinin korunması ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguluyor. Bingöl ve çevresindeki doğal alanların korunması, bu tür nadir kuşların gelecek nesiller için varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önemli."