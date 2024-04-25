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Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbaba görüntülendi
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbaba görüntülendi
Sputnik Türkiye
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan küçük akbaba görüldü. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, akbaba, bingöl, nesli tükenmekte olan hayvanlar, kuş
фото, fotoğraf, akbaba, bingöl, nesli tükenmekte olan hayvanlar, kuş

Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbaba görüntülendi

02:52 25.04.2024
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Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan küçük akbaba görüldü.
© AA / Kenan Nihat Elçi

Yırtıcı kuşların göç güzergahları arasında yer alan Bingöl'de, yaz göçmeni olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki küçük akbaba, fotoğraf sanatçısı Kenan Nihat Elçi tarafından kent kırsalında görüntülendi.

Yırtıcı kuşların göç güzergahları arasında yer alan Bingöl&#x27;de, yaz göçmeni olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki küçük akbaba, fotoğraf sanatçısı Kenan Nihat Elçi tarafından kent kırsalında görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA / Kenan Nihat Elçi

Yırtıcı kuşların göç güzergahları arasında yer alan Bingöl'de, yaz göçmeni olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki küçük akbaba, fotoğraf sanatçısı Kenan Nihat Elçi tarafından kent kırsalında görüntülendi.

© AA / Kenan Nihat Elçi

Elçi, uzun süredir küçük akbaba gözlemlediğini ancak şimdiye kadar fotoğraflayamadığını belirtti.

Elçi, uzun süredir küçük akbaba gözlemlediğini ancak şimdiye kadar fotoğraflayamadığını belirtti. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA / Kenan Nihat Elçi

Elçi, uzun süredir küçük akbaba gözlemlediğini ancak şimdiye kadar fotoğraflayamadığını belirtti.

© AA / Kenan Nihat Elçi

Küçük akbabaların genellikle Avrupa ve Asya'nın dağlık bölgelerinde bulunduğunu söyleyen Elçi, şunları kaydetti:

Küçük akbabaların genellikle Avrupa ve Asya&#x27;nın dağlık bölgelerinde bulunduğunu söyleyen Elçi, şunları kaydetti: - Sputnik Türkiye
3/4
© AA / Kenan Nihat Elçi

Küçük akbabaların genellikle Avrupa ve Asya'nın dağlık bölgelerinde bulunduğunu söyleyen Elçi, şunları kaydetti:

© AA / Kenan Nihat Elçi

"Küçük akbaba Bingöl gibi doğa zengini bölgelerde de zaman zaman görülebilirler. Bu nedenle, böyle bir nadir anı yakalamak, önemli bir deneyim oldu. Küçük akbabanın Bingöl'deki görüntüsü, bölgedeki biyoçeşitliliğin zenginliğini ve doğal güzelliklerini vurguluyor ve doğaya olan duyarlılıkları artırmaya teşvik ediyor. Doğa koruma uzmanları, bu tür nadir görülen kuş türlerinin korunması ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguluyor. Bingöl ve çevresindeki doğal alanların korunması, bu tür nadir kuşların gelecek nesiller için varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önemli."

&quot;Küçük akbaba Bingöl gibi doğa zengini bölgelerde de zaman zaman görülebilirler. Bu nedenle, böyle bir nadir anı yakalamak, önemli bir deneyim oldu. Küçük akbabanın Bingöl&#x27;deki görüntüsü, bölgedeki biyoçeşitliliğin zenginliğini ve doğal güzelliklerini vurguluyor ve doğaya olan duyarlılıkları artırmaya teşvik ediyor. Doğa koruma uzmanları, bu tür nadir görülen kuş türlerinin korunması ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguluyor. Bingöl ve çevresindeki doğal alanların korunması, bu tür nadir kuşların gelecek nesiller için varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önemli.&quot; - Sputnik Türkiye
4/4
© AA / Kenan Nihat Elçi

"Küçük akbaba Bingöl gibi doğa zengini bölgelerde de zaman zaman görülebilirler. Bu nedenle, böyle bir nadir anı yakalamak, önemli bir deneyim oldu. Küçük akbabanın Bingöl'deki görüntüsü, bölgedeki biyoçeşitliliğin zenginliğini ve doğal güzelliklerini vurguluyor ve doğaya olan duyarlılıkları artırmaya teşvik ediyor. Doğa koruma uzmanları, bu tür nadir görülen kuş türlerinin korunması ve yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguluyor. Bingöl ve çevresindeki doğal alanların korunması, bu tür nadir kuşların gelecek nesiller için varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önemli."

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