https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/en-tehlikeli-oyun-kamyonetin-kasasinda-halay-cektiler-1083204355.html

En tehlikeli oyun: Kamyonetin kasasında halay çektiler

En tehlikeli oyun: Kamyonetin kasasında halay çektiler

Sputnik Türkiye

Bursa'da iki arkadaşın kamyonet kasasındaki tehlikeli halayı başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T10:31+0300

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türkiye

bursa

halay

kamyonet

tehlike

kasa

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Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki arkadaş seyir halindeki kamyonetin kasasında halay çektiler. Bir süre halay çeken iki arkadaşın o anları trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/meteoroloji-uyardi-saganak-ve-toz-tasinimi-bekleniyor-1083202976.html

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