https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/en-tehlikeli-oyun-kamyonetin-kasasinda-halay-cektiler-1083204355.html
En tehlikeli oyun: Kamyonetin kasasında halay çektiler
En tehlikeli oyun: Kamyonetin kasasında halay çektiler
Sputnik Türkiye
Bursa'da iki arkadaşın kamyonet kasasındaki tehlikeli halayı başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T10:31+0300
2024-04-27T10:31+0300
2024-04-27T10:31+0300
türkiye
bursa
halay
kamyonet
tehlike
kasa
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Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki arkadaş seyir halindeki kamyonetin kasasında halay çektiler. Bir süre halay çeken iki arkadaşın o anları trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/meteoroloji-uyardi-saganak-ve-toz-tasinimi-bekleniyor-1083202976.html
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bursa, halay, kamyonet, tehlike, kasa
bursa, halay, kamyonet, tehlike, kasa
En tehlikeli oyun: Kamyonetin kasasında halay çektiler
Bursa'da iki arkadaşın kamyonet kasasındaki tehlikeli halayı başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki arkadaş seyir halindeki kamyonetin kasasında halay çektiler.
Bir süre halay çeken iki arkadaşın o anları trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.