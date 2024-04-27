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Meteoroloji uyardı: 'Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor'
Meteoroloji uyardı: 'Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde ülkenin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu hatta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
toz taşınımı
iç anadolu bölgesi
istanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu Eskişehir, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu Bölgesi'nde ise yer yer toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/narkocelik-14-operasyonu-42-ilde-321-zehir-taciri-yakalandi-1083202478.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, toz taşınımı, iç anadolu bölgesi, istanbul
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, toz taşınımı, iç anadolu bölgesi, istanbul

Meteoroloji uyardı: 'Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor'

09:30 27.04.2024
© AA / Erçin ErtürkAnkara'da toz taşınımı nedeniyle puslu hava kente hakim oldu.
Ankara'da toz taşınımı nedeniyle puslu hava kente hakim oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
© AA / Erçin Ertürk
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde ülkenin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu hatta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken İç Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı beklendiği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu Eskişehir, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi'nde ise yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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