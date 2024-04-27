https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/meteoroloji-uyardi-saganak-ve-toz-tasinimi-bekleniyor-1083202976.html
Meteoroloji uyardı: 'Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor'
Meteoroloji uyardı: 'Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde ülkenin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu hatta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T09:30+0300
2024-04-27T09:30+0300
2024-04-27T09:30+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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sağanak yağış
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gök gürültülü sağanak
toz taşınımı
iç anadolu bölgesi
istanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu Eskişehir, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu Bölgesi'nde ise yer yer toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/narkocelik-14-operasyonu-42-ilde-321-zehir-taciri-yakalandi-1083202478.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, toz taşınımı, iç anadolu bölgesi, istanbul
Meteoroloji uyardı: 'Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde ülkenin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu hatta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken İç Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı beklendiği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu Eskişehir, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi'nde ise yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.