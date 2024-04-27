https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/meteoroloji-uyardi-saganak-ve-toz-tasinimi-bekleniyor-1083202976.html

Meteoroloji uyardı: 'Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor'

Meteoroloji uyardı: 'Sağanak ve toz taşınımı bekleniyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerinde ülkenin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu hatta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T09:30+0300

2024-04-27T09:30+0300

2024-04-27T09:30+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak

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gök gürültülü sağanak

toz taşınımı

iç anadolu bölgesi

istanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu Eskişehir, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu Bölgesi'nde ise yer yer toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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türkiye

iç anadolu bölgesi

istanbul

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