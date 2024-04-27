https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/bilim-insanlari-acikladi-z-kusagi-daha-hizli-yaslaniyor-1083212554.html
Bilim insanları açıkladı: Z kuşağı daha hızlı yaşlanıyor
Bilim insanları açıkladı: Z kuşağı daha hızlı yaşlanıyor
Sputnik Türkiye
Bir araştırma, belirli kanser türlerinin gençlerde daha sık teşhis edilmesinin, hızlandırılmış yaşlanma ile ilişkili olabileceğini gösterdi. Z kuşağının... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T15:58+0300
2024-04-27T15:58+0300
2024-04-27T15:58+0300
z kuşağı
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Gençlerin, kendilerinden önceki kuşaklara göre daha hızlı yaşlanması ve artan kanser oranları; genetik, yaşam tarzı, beslenme ve çevresel faktörlerin karışımına bağlanıyor. Ancak yeni veriler, belirli yaşam tarzı seçimlerinin bunda etkili olabileceğini ortaya koyuyor.Uluslararası bir kanser konferansında sunulan bir araştırma, belirli kanser türlerinin gençlerde daha sık teşhis edilmesinin, hızlandırılmış yaşlanma ile ilişkili olabileceğini gösterdi. Bu durum, Z kuşağının erken yaşta kanser gibi hastalıklara yakalanma riskinin arttığını ortaya koydu.Uzmanlar, gençlerde artan hastalık vakalarının hızlandırılmış yaşlanma ile ilişkili olabileceğini belirtiyor. Sheffield Üniversitesi’nden Profesör Ilaria Bellantuono, gençlerde görülen hastalıkların normalde yaşlılarda ortaya çıkan türde olduğuna dikkat çekiyor.Z kuşağı neden daha hızlı yaşlanıyor?Diyet alışkanlıkları, e-sigara kullanımı, akıl sağlığı sorunları ve yalnızlık gibi faktörlerin erken yaşlanmayı tetikleyebileceği düşünülüyor. Özellikle yüksek gelirli ülkelerdeki işlenmiş gıdaların tüketimi ile sindirim sistemi kanserleri arasında bir bağlantı olduğu belirtiliyor.Araştırmacılar, bu eğilimlerin genç nesillerde hızlandırılmış yaşlanmaya ve dolayısıyla kansere yakalanma riskinin artmasına neden olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/musta-goruntulendi-insan-seklinde-siyah-bir-cisimdi-1083212212.html
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z kuşağı, yaşlılık, kanser, kanser tedavisi, bilim, bilimsel, bilimsel araştırma, bilim insanları
z kuşağı, yaşlılık, kanser, kanser tedavisi, bilim, bilimsel, bilimsel araştırma, bilim insanları
Bilim insanları açıkladı: Z kuşağı daha hızlı yaşlanıyor
Bir araştırma, belirli kanser türlerinin gençlerde daha sık teşhis edilmesinin, hızlandırılmış yaşlanma ile ilişkili olabileceğini gösterdi. Z kuşağının yaşlanma sürecinde hızlandığının belirlenmesi sosyal medyada gündem olurken, genç yetişkinlerin Y kuşağına göre daha yaşlı göründüğü tartışmalarını beraberinde getirdi.
Gençlerin, kendilerinden önceki kuşaklara göre daha hızlı yaşlanması ve artan kanser oranları; genetik, yaşam tarzı, beslenme ve çevresel faktörlerin karışımına bağlanıyor. Ancak yeni veriler, belirli yaşam tarzı seçimlerinin bunda etkili olabileceğini ortaya koyuyor.
Uluslararası bir kanser konferansında sunulan bir araştırma, belirli kanser türlerinin gençlerde daha sık teşhis edilmesinin, hızlandırılmış yaşlanma ile ilişkili olabileceğini gösterdi. Bu durum, Z kuşağının erken yaşta kanser gibi hastalıklara yakalanma riskinin arttığını ortaya koydu.
Uzmanlar, gençlerde artan hastalık vakalarının hızlandırılmış yaşlanma ile ilişkili olabileceğini belirtiyor. Sheffield Üniversitesi’nden Profesör Ilaria Bellantuono, gençlerde görülen hastalıkların normalde yaşlılarda ortaya çıkan türde olduğuna dikkat çekiyor.
Z kuşağı neden daha hızlı yaşlanıyor?
Diyet alışkanlıkları, e-sigara kullanımı, akıl sağlığı sorunları ve yalnızlık gibi faktörlerin erken yaşlanmayı tetikleyebileceği düşünülüyor. Özellikle yüksek gelirli ülkelerdeki işlenmiş gıdaların tüketimi ile sindirim sistemi kanserleri arasında bir bağlantı olduğu belirtiliyor.
Araştırmacılar, bu eğilimlerin genç nesillerde hızlandırılmış yaşlanmaya ve dolayısıyla kansere yakalanma riskinin artmasına neden olabileceğine dair uyarılarda bulunuyor.