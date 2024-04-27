https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/musta-goruntulendi-insan-seklinde-siyah-bir-cisimdi-1083212212.html

Muş'ta görüntülendi: 'İnsan şeklinde siyah bir cisimdi'

Muş'ta görüntülendi: 'İnsan şeklinde siyah bir cisimdi'

Sputnik Türkiye

Muş'ta koyun otlatan bir çoban gökyüzünde aniden ortaya çıktığını iddia ettiği insan şeklini andıran cismi kaydederek paylaştı. Çoban Murat Koç, "İnsan... 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T14:46+0300

2024-04-27T14:46+0300

2024-04-27T14:51+0300

yaşam

muş

insan

gökyüzü

varto

cisim

şüpheli cisim

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Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim insana benzetiliyor.Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, “Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/uludag-istanbuldan-goruntulendi-1082994096.html

muş

varto

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muşta insan şeklinde cisim, gökyüzünde insan şeklinde cisim, insan şeklinde siyah cisim