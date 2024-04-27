https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/musta-goruntulendi-insan-seklinde-siyah-bir-cisimdi-1083212212.html
Muş'ta görüntülendi: 'İnsan şeklinde siyah bir cisimdi'
Muş'ta görüntülendi: 'İnsan şeklinde siyah bir cisimdi'
Sputnik Türkiye
Muş'ta koyun otlatan bir çoban gökyüzünde aniden ortaya çıktığını iddia ettiği insan şeklini andıran cismi kaydederek paylaştı. Çoban Murat Koç, "İnsan... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T14:46+0300
2024-04-27T14:46+0300
2024-04-27T14:51+0300
yaşam
muş
insan
gökyüzü
varto
cisim
şüpheli cisim
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Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim insana benzetiliyor.Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, “Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/uludag-istanbuldan-goruntulendi-1082994096.html
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muşta insan şeklinde cisim, gökyüzünde insan şeklinde cisim, insan şeklinde siyah cisim
muşta insan şeklinde cisim, gökyüzünde insan şeklinde cisim, insan şeklinde siyah cisim
Muş'ta görüntülendi: 'İnsan şeklinde siyah bir cisimdi'
14:46 27.04.2024 (güncellendi: 14:51 27.04.2024)
Muş'ta koyun otlatan bir çoban gökyüzünde aniden ortaya çıktığını iddia ettiği insan şeklini andıran cismi kaydederek paylaştı. Çoban Murat Koç, "İnsan şeklinde siyah bir cisimdi. İnsanlar görsün, bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum” dedi.
Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim insana benzetiliyor.
Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, “Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum” dedi.