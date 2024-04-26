https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/yanginlara-cozum-amaciyla-uretilmisti-osmaniyede-tanitim-yangin-sondurme-dronu-yere-cakildi-1083184120.html
Yangınlara çözüm amacıyla üretilmişti: Osmaniye'de tanıtım yangın söndürme dronu yere çakıldı
Yangınlara çözüm amacıyla üretilmişti: Osmaniye'de tanıtım yangın söndürme dronu yere çakıldı
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de yangınlara karşı geliştirilen yangın söndürme dronu, tanıtımı sırasında düşerek parçalandı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T14:44+0300
2024-04-26T14:44+0300
2024-04-26T14:47+0300
türkiye
itfaiye
drone
orman yangını
yangın
yangın söndürme
teknoloji
osmaniye
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Osmaniye'de düzenlenen sanayi fuarında bir firma tarafından tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronu, beklenmedik bir şekilde düştü. Osmaniye 1. Sanayi ve Ticaret Fuarı'na katılan firma, dronunun uçuşunu gerçekleştirdiği sırada kontrolü kaybederek havada parçalandı ve yere çakıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde dronunun kontrolden çıkarak düştüğü anlar net bir şekilde görüldü.
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itfaiye, drone, orman yangını, yangın, yangın söndürme, teknoloji, osmaniye
itfaiye, drone, orman yangını, yangın, yangın söndürme, teknoloji, osmaniye
Yangınlara çözüm amacıyla üretilmişti: Osmaniye'de tanıtım yangın söndürme dronu yere çakıldı
14:44 26.04.2024 (güncellendi: 14:47 26.04.2024)
Osmaniye'de yangınlara karşı geliştirilen yangın söndürme dronu, tanıtımı sırasında düşerek parçalandı.
Osmaniye'de düzenlenen sanayi fuarında bir firma tarafından tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronu, beklenmedik bir şekilde düştü.
Osmaniye 1. Sanayi ve Ticaret Fuarı'na katılan firma, dronunun uçuşunu gerçekleştirdiği sırada kontrolü kaybederek havada parçalandı ve yere çakıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde dronunun kontrolden çıkarak düştüğü anlar net bir şekilde görüldü.