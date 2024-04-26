https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/yanginlara-cozum-amaciyla-uretilmisti-osmaniyede-tanitim-yangin-sondurme-dronu-yere-cakildi-1083184120.html

Yangınlara çözüm amacıyla üretilmişti: Osmaniye'de tanıtım yangın söndürme dronu yere çakıldı

Yangınlara çözüm amacıyla üretilmişti: Osmaniye'de tanıtım yangın söndürme dronu yere çakıldı

Sputnik Türkiye

Osmaniye'de yangınlara karşı geliştirilen yangın söndürme dronu, tanıtımı sırasında düşerek parçalandı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T14:44+0300

2024-04-26T14:44+0300

2024-04-26T14:47+0300

türkiye

itfaiye

drone

orman yangını

yangın

yangın söndürme

teknoloji

osmaniye

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Osmaniye'de düzenlenen sanayi fuarında bir firma tarafından tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronu, beklenmedik bir şekilde düştü. Osmaniye 1. Sanayi ve Ticaret Fuarı'na katılan firma, dronunun uçuşunu gerçekleştirdiği sırada kontrolü kaybederek havada parçalandı ve yere çakıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde dronunun kontrolden çıkarak düştüğü anlar net bir şekilde görüldü.

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itfaiye, drone, orman yangını, yangın, yangın söndürme, teknoloji, osmaniye