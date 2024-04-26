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Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağını açıkladı. Bakan Tekin 'Öneri ve desteğiniz bizim için önemli' dedi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T14:36+0300
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Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat çalışmasını tamamladı.Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin, yeni müfredatın ismini "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak tanımladıklarını ifade ederek, "Evrensel modellerden yararlanarak kendi değerlerimizi de sistemin içerisine yerleştirerek özgün bir model üretmeye çaba sarf ettik." açıklamasında bulunmuştu.Yeni müfredatta bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat olmak üzere 9 alanda öğrencilere okuryazarlık becerileri kazandırılması hedefleniyor.'Müfredatı yüzde 35 seyrelttik'Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti.Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.Bir haftalık askı süresinin sonunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı gelen eleştiri, görüş ve önerileri inceleyerek, müfredata son şeklini verecek.Yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılında her kademenin birinci sınıfında devreye alınacak.Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokzuncu sınıflar yeni müfredatla eğitim görecek.
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milli eğitim yeni müfredat,yeni müfredat,yeni müfredat son dakika
milli eğitim yeni müfredat,yeni müfredat,yeni müfredat son dakika

Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağını açıkladı

14:36 26.04.2024 (güncellendi: 14:42 26.04.2024)
© AAokul - öğrenci
okul - öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredat taslağını açıkladı. Bakan Tekin 'Öneri ve desteğiniz bizim için önemli' dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat çalışmasını tamamladı.
Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.
Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'

Milli Eğitim Bakanlı Yusuf Tekin, yeni müfredatın ismini "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" olarak tanımladıklarını ifade ederek, "Evrensel modellerden yararlanarak kendi değerlerimizi de sistemin içerisine yerleştirerek özgün bir model üretmeye çaba sarf ettik." açıklamasında bulunmuştu.
Yeni müfredatta bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat olmak üzere 9 alanda öğrencilere okuryazarlık becerileri kazandırılması hedefleniyor.

'Müfredatı yüzde 35 seyrelttik'

Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti.
Müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı, "Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.
Bir haftalık askı süresinin sonunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı gelen eleştiri, görüş ve önerileri inceleyerek, müfredata son şeklini verecek.
Yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılında her kademenin birinci sınıfında devreye alınacak.
Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokzuncu sınıflar yeni müfredatla eğitim görecek.
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