'Türküm, bana hiçbir şey yapamazsınız' demişti: Spor Bakanı Bak'tan Ergin Ataman'a destek mesajı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de artık çok yaygın kesimlerin konut sahibi olması hayal'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerli turistin zorunlu tercihi: Akraba evi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İSMMMO Başkanı Demirel: Temel sorunumuz her geçen gün artan iş yükü
12:06
84 dk
HABER MASASI
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Google’ın yapay zeka raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: ‘Ben Vladimir Putin’ kitabı Türk-Rus ilişkilerine katkı sağlayacak
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz: Dün adalet bizi şaşırttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
İkinci Kadir Şeker vakası yaşandı. Aslında ne olmalıydı?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Başarısız oldu
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
18:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/turkum-bana-hicbir-sey-yapamazsiniz-demisti-spor-bakani-baktan-ergin-atamana-destek-mesaji-1083188353.html
'Türküm, bana hiçbir şey yapamazsınız' demişti: Spor Bakanı Bak'tan Ergin Ataman'a destek mesajı
'Türküm, bana hiçbir şey yapamazsınız' demişti: Spor Bakanı Bak'tan Ergin Ataman'a destek mesajı
Sputnik Türkiye
Tecrübeli direktör Ergin Ataman'ın tehdit edilmesine yönelik Spor Bakanı Bak'tan destek mesajı geldi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T15:39+0300
2024-04-26T15:39+0300
spor
ergin ataman
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
panathinaikos opap
panathinaikos basketbol takımı
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
tehdit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103794/45/1037944555_0:0:2574:1449_1920x0_80_0_0_d6c62cbbccd6479486acbf358d319be5.jpg
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, EuroLeague play-off turu ikinci maçında dün Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Panathinaikos'un galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'in teknik heyetinden bir personel tarafından tehdit edilen Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı veren Bakan Bak, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.Bak, Ataman'ın başarılarından gurur duyulduğunu belirterek, hocanın her zaman ülkesine olan sevgisini dile getirdiğini ifade etti ve kendisinin yanında olduklarını belirtti.Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/denizli-il-baskani-ali-osman-horzuma-hediye-edilen-motosiklete-ozgur-ozel-sag-olsun-yazildi-1083184412.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103794/45/1037944555_200:0:2437:1678_1920x0_80_0_0_d0a231c44ab96e6136b3620b4701c3d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ergin ataman, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, panathinaikos opap, panathinaikos basketbol takımı, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, tehdit, türk
ergin ataman, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, panathinaikos opap, panathinaikos basketbol takımı, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, tehdit, türk

'Türküm, bana hiçbir şey yapamazsınız' demişti: Spor Bakanı Bak'tan Ergin Ataman'a destek mesajı

15:39 26.04.2024
© Fotoğraf : DHAErgin Ataman
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Tecrübeli direktör Ergin Ataman'ın tehdit edilmesine yönelik Spor Bakanı Bak'tan destek mesajı geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, EuroLeague play-off turu ikinci maçında dün Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
Panathinaikos'un galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'in teknik heyetinden bir personel tarafından tehdit edilen Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı veren Bakan Bak, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Bak, Ataman'ın başarılarından gurur duyulduğunu belirterek, hocanın her zaman ülkesine olan sevgisini dile getirdiğini ifade etti ve kendisinin yanında olduklarını belirtti.
Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız."
Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye edilen motosiklete 'Özgür Özel sağ olsun' yazıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
TÜRKİYE
Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye edilen motosiklete 'Özgür Özel sağ olsun' yazıldı
15:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала