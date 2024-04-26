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'Türküm, bana hiçbir şey yapamazsınız' demişti: Spor Bakanı Bak'tan Ergin Ataman'a destek mesajı
'Türküm, bana hiçbir şey yapamazsınız' demişti: Spor Bakanı Bak'tan Ergin Ataman'a destek mesajı
Sputnik Türkiye
Tecrübeli direktör Ergin Ataman'ın tehdit edilmesine yönelik Spor Bakanı Bak'tan destek mesajı geldi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T15:39+0300
2024-04-26T15:39+0300
2024-04-26T15:39+0300
spor
ergin ataman
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
panathinaikos opap
panathinaikos basketbol takımı
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
tehdit
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, EuroLeague play-off turu ikinci maçında dün Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Panathinaikos'un galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'in teknik heyetinden bir personel tarafından tehdit edilen Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı veren Bakan Bak, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.Bak, Ataman'ın başarılarından gurur duyulduğunu belirterek, hocanın her zaman ülkesine olan sevgisini dile getirdiğini ifade etti ve kendisinin yanında olduklarını belirtti.Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/denizli-il-baskani-ali-osman-horzuma-hediye-edilen-motosiklete-ozgur-ozel-sag-olsun-yazildi-1083184412.html
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'Türküm, bana hiçbir şey yapamazsınız' demişti: Spor Bakanı Bak'tan Ergin Ataman'a destek mesajı
Tecrübeli direktör Ergin Ataman'ın tehdit edilmesine yönelik Spor Bakanı Bak'tan destek mesajı geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, EuroLeague play-off turu ikinci maçında dün Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.
Panathinaikos'un galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'in teknik heyetinden bir personel tarafından tehdit edilen Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı veren Bakan Bak, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Bak, Ataman'ın başarılarından gurur duyulduğunu belirterek, hocanın her zaman ülkesine olan sevgisini dile getirdiğini ifade etti ve kendisinin yanında olduklarını belirtti.
Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız."