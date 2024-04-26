https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/turkum-bana-hicbir-sey-yapamazsiniz-demisti-spor-bakani-baktan-ergin-atamana-destek-mesaji-1083188353.html

'Türküm, bana hiçbir şey yapamazsınız' demişti: Spor Bakanı Bak'tan Ergin Ataman'a destek mesajı

'Türküm, bana hiçbir şey yapamazsınız' demişti: Spor Bakanı Bak'tan Ergin Ataman'a destek mesajı

Sputnik Türkiye

Tecrübeli direktör Ergin Ataman'ın tehdit edilmesine yönelik Spor Bakanı Bak'tan destek mesajı geldi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T15:39+0300

2024-04-26T15:39+0300

2024-04-26T15:39+0300

spor

ergin ataman

basketbol

türkiye a milli basketbol takımı

panathinaikos opap

panathinaikos basketbol takımı

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

tehdit

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, EuroLeague play-off turu ikinci maçında dün Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşma sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Panathinaikos'un galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'in teknik heyetinden bir personel tarafından tehdit edilen Panathinaikos ve A Milli Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman için destek mesajı veren Bakan Bak, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.Bak, Ataman'ın başarılarından gurur duyulduğunu belirterek, hocanın her zaman ülkesine olan sevgisini dile getirdiğini ifade etti ve kendisinin yanında olduklarını belirtti.Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/denizli-il-baskani-ali-osman-horzuma-hediye-edilen-motosiklete-ozgur-ozel-sag-olsun-yazildi-1083184412.html

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