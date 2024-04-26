https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/denizli-il-baskani-ali-osman-horzuma-hediye-edilen-motosiklete-ozgur-ozel-sag-olsun-yazildi-1083184412.html
Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye edilen motosiklete 'Özgür Özel sağ olsun' yazıldı
Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye edilen motosiklete 'Özgür Özel sağ olsun' yazıldı
Sputnik Türkiye
31 Mart Yerel seçimleri öncesi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a ‘Büyükşehir belediyesini kazan, kırmızı motor benden’ sözü veren CHP lideri Özgür Özel... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T15:09+0300
2024-04-26T15:09+0300
2024-04-26T15:10+0300
özgür özel
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söz
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Seçim öncesi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a ‘Büyükşehir belediyesini kazan, kırmızı motor benden.’ sözü veren Özgür Özel, Horzum'un kazanmasının ardından sözünü tutarak motosikleti aldı.31 Mart yerel seçimleri öncesi “İki büyük hayalim var. İlki Denizli’de büyükşehir belediyesini kazanan il başkanı olmak istiyorum. İkincisi de bu işleri bırakınca kırmızı bir motosiklet alacağım, Denizli’de gezeceğim” diyen Horzum motosikletini teslim aldı.Motosikletin arka kısmına 'Sayın genel başkanımız Özgür Özel sağ olsun' yazılı tabelanın da eklendiği görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ozgur-ozel-gorusme-gundemini-buradan-ilan-etmem-cumhurbaskanina-acik-mektup-gibi-olur-1083078244.html
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özgür özel, hediye, denizli, söz, motosiklet
özgür özel, hediye, denizli, söz, motosiklet
Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye edilen motosiklete 'Özgür Özel sağ olsun' yazıldı
15:09 26.04.2024 (güncellendi: 15:10 26.04.2024)
31 Mart Yerel seçimleri öncesi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a ‘Büyükşehir belediyesini kazan, kırmızı motor benden’ sözü veren CHP lideri Özgür Özel sözünü tuttu. Hediye edilen motosikletin arkasına 'Sayın genel başkanımız Özgür Özel sağ olsun' yazıldı.
Seçim öncesi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a ‘Büyükşehir belediyesini kazan, kırmızı motor benden.’ sözü veren Özgür Özel, Horzum'un kazanmasının ardından sözünü tutarak motosikleti aldı.
31 Mart yerel seçimleri öncesi “İki büyük hayalim var. İlki Denizli’de büyükşehir belediyesini kazanan il başkanı olmak istiyorum. İkincisi de bu işleri bırakınca kırmızı bir motosiklet alacağım, Denizli’de gezeceğim” diyen Horzum motosikletini teslim aldı.
Motosikletin arka kısmına 'Sayın genel başkanımız Özgür Özel sağ olsun' yazılı tabelanın da eklendiği görüldü.