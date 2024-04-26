https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/denizli-il-baskani-ali-osman-horzuma-hediye-edilen-motosiklete-ozgur-ozel-sag-olsun-yazildi-1083184412.html

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye edilen motosiklete 'Özgür Özel sağ olsun' yazıldı

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye edilen motosiklete 'Özgür Özel sağ olsun' yazıldı

Sputnik Türkiye

31 Mart Yerel seçimleri öncesi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a ‘Büyükşehir belediyesini kazan, kırmızı motor benden’ sözü veren CHP lideri Özgür Özel... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T15:09+0300

2024-04-26T15:09+0300

2024-04-26T15:10+0300

özgür özel

hediye

denizli

söz

motosiklet

türkiye

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Seçim öncesi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a ‘Büyükşehir belediyesini kazan, kırmızı motor benden.’ sözü veren Özgür Özel, Horzum'un kazanmasının ardından sözünü tutarak motosikleti aldı.31 Mart yerel seçimleri öncesi “İki büyük hayalim var. İlki Denizli’de büyükşehir belediyesini kazanan il başkanı olmak istiyorum. İkincisi de bu işleri bırakınca kırmızı bir motosiklet alacağım, Denizli’de gezeceğim” diyen Horzum motosikletini teslim aldı.Motosikletin arka kısmına 'Sayın genel başkanımız Özgür Özel sağ olsun' yazılı tabelanın da eklendiği görüldü.

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özgür özel, hediye, denizli, söz, motosiklet