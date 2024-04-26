https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/trumpun-danismanlari-yaptirimlarin-dedolarizasyona-sebep-oldugunu-dusunuyor-1083175154.html
Trump'un danışmanları, yaptırımların dedolarizasyona sebep olduğunu düşünüyor
Trump'un danışmanları, yaptırımların dedolarizasyona sebep olduğunu düşünüyor
Sputnik Türkiye
Trump'un danışmanları Biden döneminde artan ve Rusya'ya yönelik açıklanan yaptıranların işe yaramaktan daha çok dünyada dedolarizasyonu arttırdığını açıkladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T11:42+0300
2024-04-26T11:42+0300
2024-04-26T11:46+0300
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küresel ticaret
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Bloomberg'in haberine göre Trump'ın danışmanları, artan yaptırımların işe yaramaktansa doların daha az kullanılmasına yaradığını düşünüyor. Doların silah olarak kullanılmasının para birimini daha çok yıprattığı belirtilirken, ülkelerin gitgide dolar kullanımını azalttığı vurgulanıyor. Ajanstan edinilen bilgilere göre, ABD dolarının kullanılmasının azalmasından endişelen danışmanlar, Trump'ın başa gelmesi halinde geçmişte yapılmış yaptırımların sebep olduğu zararlardan nasıl dönülebileceğini araştırıyor. 'Dolar dışında para kullanan müttefiklere karşı önlemler alınabilir'Aynı zamanda makalede Trump ekibini dolar dışındaki para birimlerinde aktif olarak ikili ticaret yapmak isteyen müttefikler ve rakip ülkeler için yaptırımların uygulanmasını düşündüğünü vurgulanıyor. Özellikle BRICS ülkelerinde dedolarizasyon açıkça tartışılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova doların sorunlu bir para birimi olduğu için dolarsızlaştırmanın bir gerçeklik haline geldiği görüşünü dile getirdi. Zaharova, doların hegemonyanın ve yeni bir sömürgecilik türünün aracı olarak adlandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/abdde-secimler-yaklasiyor-biden-7-kilit-eyalette-trumpin-gerisinde-1083174462.html
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dolar, donald trump, joe biden, ticaret, küresel, küresel ticaret
dolar, donald trump, joe biden, ticaret, küresel, küresel ticaret
Trump'un danışmanları, yaptırımların dedolarizasyona sebep olduğunu düşünüyor
11:42 26.04.2024 (güncellendi: 11:46 26.04.2024)
Trump'un danışmanları Biden döneminde artan ve Rusya'ya yönelik açıklanan yaptıranların işe yaramaktan daha çok dünyada dedolarizasyonu arttırdığını açıkladı.
Bloomberg'in haberine göre Trump'ın danışmanları, artan yaptırımların işe yaramaktansa doların daha az kullanılmasına yaradığını düşünüyor. Doların silah olarak kullanılmasının para birimini daha çok yıprattığı belirtilirken, ülkelerin gitgide dolar kullanımını azalttığı vurgulanıyor.
Ajanstan edinilen bilgilere göre, ABD dolarının kullanılmasının azalmasından endişelen danışmanlar, Trump'ın başa gelmesi halinde geçmişte yapılmış yaptırımların sebep olduğu zararlardan nasıl dönülebileceğini araştırıyor.
'Dolar dışında para kullanan müttefiklere karşı önlemler alınabilir'
Aynı zamanda makalede Trump ekibini dolar dışındaki para birimlerinde aktif olarak ikili ticaret yapmak isteyen müttefikler ve rakip ülkeler için yaptırımların uygulanmasını düşündüğünü vurgulanıyor.
Özellikle BRICS ülkelerinde dedolarizasyon açıkça tartışılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova doların sorunlu bir para birimi olduğu için dolarsızlaştırmanın bir gerçeklik haline geldiği görüşünü dile getirdi. Zaharova, doların hegemonyanın ve yeni bir sömürgecilik türünün aracı olarak adlandırmıştı.