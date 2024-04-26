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ABD'de seçimler yaklaşıyor: 'Biden, 7 kilit eyalette Trump’ın gerisinde'
ABD'de seçimler yaklaşıyor: 'Biden, 7 kilit eyalette Trump’ın gerisinde'
Sputnik Türkiye
ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine ilişkin her ay gerçekleştirilen anket, ABD Başkanı Joe Biden’in 7 kilit eyalette Donald Trump’ın gerisinde... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Bloomberg’in haberinde, Biden’in Mart ayında yaptığı ülkedeki duruma ilişkin güçlü konuşma sayesinde, Ekim 2023'ten bu yana her ay yapılan ankette en iyi sonuç aldığı anımsatılırken buna rağmen Nisan'da tüm popülerliğini kaybettiği ifade edildi. Bu eğilim, seçmenlerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin karamsarlığına bağlandı.Bloomberg News ve Morning Consult tarafından nisan ayında gerçekleştirilen ankete göre ABD Başkanı, bu yılki başkanlık yarışının sonucunu belirleyecek kilit eyaletlerden sadece birinde Cumhuriyetçi rakibi Trump’ın önünde gidiyor.8-15 Nisan günlerinde 4 bin 969 kayıtlı seçmenle yapılan ankete göre Biden, Michigan’da rakibi karşısında iki puan önde görünüyor. Pensilvanya ve Wisconsin’de küçük farkla Trump’ın gerisinde olan Biden’in Georgia, Arizona, Nevada ve Kuzey Carolina’da rakibinin çok gerisinde olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/trumptan-abd-baskani-bidena-agir-sozler-iki-cumleyi-bir-araya-getiremeyen-bir-baskanimiz-var-1082725819.html
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abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, joe biden, donald trump, anket, seçim anketi

ABD'de seçimler yaklaşıyor: 'Biden, 7 kilit eyalette Trump’ın gerisinde'

11:02 26.04.2024 (güncellendi: 11:05 26.04.2024)
© AP Photo / Bryon HoulgraveDonald Trump, Joe Biden
Donald Trump, Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Bryon Houlgrave
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ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine ilişkin her ay gerçekleştirilen anket, ABD Başkanı Joe Biden’in 7 kilit eyalette Donald Trump’ın gerisinde olduğunu gösteriyor.
Bloomberg’in haberinde, Biden’in Mart ayında yaptığı ülkedeki duruma ilişkin güçlü konuşma sayesinde, Ekim 2023'ten bu yana her ay yapılan ankette en iyi sonuç aldığı anımsatılırken buna rağmen Nisan'da tüm popülerliğini kaybettiği ifade edildi. Bu eğilim, seçmenlerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin karamsarlığına bağlandı.
Bloomberg News ve Morning Consult tarafından nisan ayında gerçekleştirilen ankete göre ABD Başkanı, bu yılki başkanlık yarışının sonucunu belirleyecek kilit eyaletlerden sadece birinde Cumhuriyetçi rakibi Trump’ın önünde gidiyor.
8-15 Nisan günlerinde 4 bin 969 kayıtlı seçmenle yapılan ankete göre Biden, Michigan’da rakibi karşısında iki puan önde görünüyor. Pensilvanya ve Wisconsin’de küçük farkla Trump’ın gerisinde olan Biden’in Georgia, Arizona, Nevada ve Kuzey Carolina’da rakibinin çok gerisinde olduğu kaydedildi.
Trump Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2024
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Trump'tan ABD Başkanı Biden'a ağır sözler: 'İki cümleyi bir araya getiremeyen bir başkanımız var'
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