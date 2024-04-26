https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/ticaret-bakanligi-el-koymustu-micheal-jordan-imzali-formalara-alici-cikmadi--1083189148.html

Ticaret Bakanlığı el koymuştu: Micheal Jordan imzalı formalara alıcı çıkmadı

Ticaret Bakanlığı el koymuştu: Micheal Jordan imzalı formalara alıcı çıkmadı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, üzerinden efsanevi basketbolcu Micheal Jordan'ın imzasını taşıdığı iddia edilen formaları satışa çıkarmasına rağmen herhangi bir alıcı... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T16:00+0300

2024-04-26T16:00+0300

2024-04-26T16:00+0300

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Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinin tamamlanmaması nedeniyle terk edilen ve içinde ABD'li eski basketbolcu Michael Jordan'ın imzasını taşıyan 3 çift spor ayakkabının bulunduğu eşyaları satışa çıkardı. 5 milyon lirayla satışa sunulmuştu 'Koleksiyonluk spor malzemeleri' kategorisinde yer alan bu özel ayakkabılar, önceki ihalelerde alıcı bulamadı. Ticaret Bakanlığı'nın Mersin'deki Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda bulunan ayakkabılar, 5 milyon lira bedelle satışa sunuldu. Ancak, yapılan iki ihalede de ayakkabılar için herhangi bir teklif alınamadı. Başvuruların devam ettiği ve 100 bin lira teminat istendiği yeni ihalede de henüz bir teklif verilmedi.

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