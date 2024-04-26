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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/mehmet-simsek-dugmeye-basti-kati-kurallar-yolda-1083171252.html
Mehmet Şimşek düğmeye bastı: 'Katı kurallar yolda'
Mehmet Şimşek düğmeye bastı: 'Katı kurallar yolda'
Sputnik Türkiye
Göreve geldiği günden bu yana tasarruf vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir talimat geldi. Kamudaki araçların satışı için... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T08:48+0300
2024-04-26T08:56+0300
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kemer sıkma önlemleri
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan kamudaki yeni tasarruf tedbirleri, makam araçlarının tasfiye edilmesi ile başlıyor. Edinilen bilgilere göre, kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1.000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı kaynakları kamudaki araç satışı ve tasfiyesinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, etap etap devam edeceğini kaydetti.Satışlardan elde edilecek gelir hazineye aktarılacak. Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak. Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek. Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek. Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.Bu arada, kamu personelinin kullandığı zorunlu olmayan servis araçlarının da iptal edileceği, bunun yerine personele ulaşım kartı verilmesinin planlandığı belirtiliyor. Öte yandan, kamuda, demirbaş alımından, kırtasiye harcamalarına, temsil, tören ve ağırlama giderlerinden personel harcamalarına kadar her alanda yapılacak kesintilere ilişkin planlama yapılıyor. Yeni uygulamaların birkaç gün içinde başlayacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/kilicdaroglundan-bir-aciklama-daha-kimsenin-bu-suca-ortak-olma-hakki-yoktur-1083170988.html
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mehmet şimşek, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik büyüme, ekonomik veriler, kemer sıkma önlemleri, kemer sıkma
mehmet şimşek, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik büyüme, ekonomik veriler, kemer sıkma önlemleri, kemer sıkma

Mehmet Şimşek düğmeye bastı: 'Katı kurallar yolda'

08:48 26.04.2024 (güncellendi: 08:56 26.04.2024)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA
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Göreve geldiği günden bu yana tasarruf vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir talimat geldi. Kamudaki araçların satışı için harekete geçen Bakan Şimşek ilk etapta 500 ikinci etapta 1000 aracı satışa çıkaracak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan kamudaki yeni tasarruf tedbirleri, makam araçlarının tasfiye edilmesi ile başlıyor. Edinilen bilgilere göre, kamu kurumlarına kayıtlı tüm araçların envanteri çıkarılarak, tasfiye olması gerekenlerin listesi hazırlandı.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile ilk etapta kamu kurumlarının kullandığı 500 araç satışa çıkarıldı. İkinci aşamada ise 1.000 araçlık bir tasfiye listesi hazırlandı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı kaynakları kamudaki araç satışı ve tasfiyesinin bu sayılarla sınırlı kalmayacağını, etap etap devam edeceğini kaydetti.
Satışlardan elde edilecek gelir hazineye aktarılacak. Yeni araç alımı ve kiralanması konusunda katı kurallar uygulanacak. Acil ihtiyaç durumunda, kamu kurumları öncelikle ellerindeki aracı sattıktan sonra yerine yenisini alabilecek veya kiralayabilecek. Güvenlik ve sağlık alanında kullanılanlar hariç, kamudaki taşıt sayısının artışına izin verilmeyecek. Araç kiralamalarına da etap etap son verilmesi de gündemde. Kiralama sözleşmeleri biten araçların yerine yeni sözleşme yapılmaması tartışılıyor.
Bu arada, kamu personelinin kullandığı zorunlu olmayan servis araçlarının da iptal edileceği, bunun yerine personele ulaşım kartı verilmesinin planlandığı belirtiliyor. Öte yandan, kamuda, demirbaş alımından, kırtasiye harcamalarına, temsil, tören ve ağırlama giderlerinden personel harcamalarına kadar her alanda yapılacak kesintilere ilişkin planlama yapılıyor. Yeni uygulamaların birkaç gün içinde başlayacağı belirtildi.
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