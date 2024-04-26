https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/taksim-bombacisi-ahlam-albashira-1794-yil-hapis-cezasi-verildi--1083178585.html

Taksim bombacısı Ahlam Albashir'a 1794 yıl hapis cezası verildi

Taksim bombacısı Ahlam Albashir'a 1794 yıl hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıda gözaltına alan Ahlam Albashır'a 7 müebbet ve 1794 yıl hapis cezası verildi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T12:53+0300

2024-04-26T12:53+0300

2024-04-26T13:07+0300

türkiye

terör

terör örgütü

terör saldırısı

ahlam albashir

taksim

bomba

saldırı

bombalı saldırı

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063599893_0:0:546:307_1920x0_80_0_0_95fecf48285def62a4a7b1b3224ac646.jpg

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin yargılanan 36 sanığın duruşması devam etti. Sanıklar arasında bulunan Ahlam Albashir dahil 5 tutuklu sanık jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarıyla başladı. Avukatlar, müvekkillerinin olayla ilgisi olmadığını ve beraatlerini talep etti.Tutuklu sanıklardan Fatma Berkel, ek savunmasında Ahlam Albashir'in neden evlerine gittiğini bilmediğini, hamile olduğu dönemde psikolojik olarak kötü durumda olduğunu ve Ahlam ile sadece bir kez konuştuğunu belirtti.'Ahlam Albashir'i korsan taksicilik yaparken tanıdım' Diğer bir tutuklu sanık Ferhat Habeş, hayatında hiç silah kullanmadığını ve olayla ilişkisinin olmadığını savundu. Habeş, Ahlam Albashir'e kapısını açtığını ve kendisine ihanet ettiklerini dile getirdi. Ahmet Carkes ise ek savunmasında olayla hiçbir bağlantısının olmadığını ve Ahlam Albashir'i korsan taksi yaparken tanıdığını ifade etti.Sanık Ammar Jarkes, olayla bir ilgisinin olmadığını ve 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, suçlu olması durumunda emniyete kendisinin gidemeyeceğini söyledi. Ahlam Albashir kendisini savunmadıSanık Ahlam Albashir ise kendini savunmayacağını ve verilecek her cezayı kabul ettiğini belirtti. Mahkeme başkanıyla özel olarak konuşmak istediğini ifade etti.Mahkeme, Ahlam Albashir'i toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ahlam Albashir dahil 6 sanık tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, 4 sanık ise tahliye edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/abdde-disisleri-bakanliginda-istifa-ulkemin-gazze-politikasina-karsi-cikiyorum-1083178068.html

türkiye

taksim

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

terör, terör örgütü, terör saldırısı, ahlam albashir, taksim, bomba, saldırı, bombalı saldırı, silahlı saldırı