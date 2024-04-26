https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/cezaevinde-eylem-yapmak-icin-yemek-yemeyen-ve-37-kiloya-dusen-nihal-candan-tahliyeedilecek-1083178756.html
Cezaevinde eylem yapmak için yemek yemeyen ve 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edilecek
Cezaevinde eylem yapmak için yemek yemeyen ve 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edilecek
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan için tutuksuz yargılamak üzere tahliye kararı... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T13:09+0300
2024-04-26T13:09+0300
2024-04-26T13:13+0300
türkiye
anoreksiya
nihal candan
hapishane
zayıflık
zayıflama
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya' hastalığına (yemek yememe) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.Bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenilirken dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Beklediğimiz bir karardı. Tedavisine hastane ortamında devam edilecek" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/taksim-bombacisi-ahlam-albashira-1794-yil-hapis-cezasi-verildi--1083178585.html
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anoreksiya, nihal candan, hapishane, zayıflık, zayıflama, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
anoreksiya, nihal candan, hapishane, zayıflık, zayıflama, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Cezaevinde eylem yapmak için yemek yemeyen ve 37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edilecek
13:09 26.04.2024 (güncellendi: 13:13 26.04.2024)
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan için tutuksuz yargılamak üzere tahliye kararı çıktı.
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5 buçuk ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya' hastalığına (yemek yememe) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.
Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.
Bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu öğrenilirken dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.
Durumu değerlendiren mahkeme, Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verdi.
Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesini beklediklerini belirten Candan kardeşlerin avukatı Kasım Ergün, "Beklediğimiz bir karardı. Tedavisine hastane ortamında devam edilecek" dedi.