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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/tahkim-kurulundan-fenerbahce-karari-1083197845.html
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı
Sputnik Türkiye
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya indirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T22:19+0300
2024-04-26T22:19+0300
spor
tahkim kurulu
para cezası
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne verilen 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya düşürdü.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, federasyon tarafından belirlenecek tazminat dışında 4 milyon lira para cezasına da çarptırılan sarı-lacivertlilerin cezası, oy çokluğuyla 400 bin liraya düşürüldü. Başlamış müsabakayı terk etmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılması kararı ise oy birliğiyle onandı.Kurul ayrıca, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon misafir takım olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne verilen 500 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onama kararı aldı.
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tahkim kurulu, para cezası, türkiye futbol federasyonu (tff)
tahkim kurulu, para cezası, türkiye futbol federasyonu (tff)

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

22:19 26.04.2024
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA
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Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne verilen 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya düşürdü.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, federasyon tarafından belirlenecek tazminat dışında 4 milyon lira para cezasına da çarptırılan sarı-lacivertlilerin cezası, oy çokluğuyla 400 bin liraya düşürüldü. Başlamış müsabakayı terk etmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılması kararı ise oy birliğiyle onandı.
Kurul ayrıca, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon misafir takım olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne verilen 500 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onama kararı aldı.
Süper Kupa'da Fenerbahçe sahadan çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
SPOR
Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
9 Nisan, 15:37
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