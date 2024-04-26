https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/tahkim-kurulundan-fenerbahce-karari-1083197845.html

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

Sputnik Türkiye

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya indirdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T22:19+0300

2024-04-26T22:19+0300

2024-04-26T22:19+0300

spor

tahkim kurulu

para cezası

türkiye futbol federasyonu (tff)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/14/1071330238_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b2a5fd90311ca1c8674b24b2cd776471.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Turkcell Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe Kulübü'ne verilen 4 milyon liralık para cezasını 400 bin liraya düşürdü.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, federasyon tarafından belirlenecek tazminat dışında 4 milyon lira para cezasına da çarptırılan sarı-lacivertlilerin cezası, oy çokluğuyla 400 bin liraya düşürüldü. Başlamış müsabakayı terk etmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılması kararı ise oy birliğiyle onandı.Kurul ayrıca, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon misafir takım olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe Kulübüne verilen 500 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onama kararı aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/super-kupada-sahadan-cekilen-fenerbahce-pfdkya-sevk-edildi-1082613578.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tahkim kurulu, para cezası, türkiye futbol federasyonu (tff)