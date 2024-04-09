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Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
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Süper Kupa maçında Fenerbahçe, 'müsabakayı terk etme' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe, 'müsabakayı terk etme' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Süper Kupa'da sahadan çekilen Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

15:37 09.04.2024 (güncellendi: 16:23 09.04.2024)
© İHA / İHA-AW179014Süper Kupa'da Fenerbahçe sahadan çekildi
Süper Kupa'da Fenerbahçe sahadan çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© İHA / İHA-AW179014
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Süper Kupa maçında Fenerbahçe, 'müsabakayı terk etme' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe, 'müsabakayı terk etme' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hukuk Müşavirliği'nce 09.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1-GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Süper Kupa'da Fenerbahçe sahadan çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
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