https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/bakan-simsek-turkiye-sahalara-dondu-1083167156.html

Bakan Şimşek: Türkiye sahalara döndü

Bakan Şimşek: Türkiye sahalara döndü

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye sahalara döndü. Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz." dedi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanı

hazine ve maliye bakanlığı

türkiye

gümrük birliği

gümrük birliği

gümrük birliği

gümrük birliği anlaşması

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kral Günü Resepsiyonu'nda konuştu.NTV'nin haberine göre Bakan Şimşek, enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi."Türkiye sahalara döndü" diyen Şimşek, "Son yıllarda yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Güçlü bir program uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.Şimşek'in gündeminde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi süreci de vardı.'Gümrük Birliğinin güncellenmesi gerektiği açık'Bakan Şimşek, konuyla ilgili "Gümrük Birliğinin güncellenmesi gerektiği açık, çünkü karşılıklı olarak faydalı. Gümrük Birliğini modernize etmek ve geliştirmek Türkiye ve Avrupa Birliği'nin çıkarınadır, bu yüzden ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.Resepsiyonda konuşan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise Türkiye ile Hollanda arasındaki köklü ilişkiye dikkat çekti.İki ülke arasındaki Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Wijnands, 100'üncü yıl onuruna Ankara'nın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyledi.Wijnands, "Temmuzda ünlü Hollandalı Türk sanatçı Karsu'nun Ankara’da ücretsiz bir konser vereceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Karsu'ya, ailesine ve Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.Türkiye’de 3 binden fazla Hollandalı şirketin bulunduğunun da altını çizen Wijnands, Hollanda’nın Türkiye’deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olduğunu dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/bakan-simsekten-ekonomi-degerlendirmesi-abartilacak-bir-sey-yok-1083153039.html

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