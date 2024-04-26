https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/sucuk-kasar-sut-ankarada-9-ton-urun-imha-edildi-1083175731.html
Sucuk, kaşar, süt: Ankara'da 9 ton ürün imha edildi
Sucuk, kaşar, süt: Ankara'da 9 ton ürün imha edildi
Sputnik Türkiye
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürününe el... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T12:03+0300
2024-04-26T12:03+0300
2024-04-26T12:03+0300
türkiye
et
süt
sucuk
ankara
bozuk et
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083176547_2:0:953:535_1920x0_80_0_0_47b08124e86fb96d88f0b4bc4fea9f54.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün "Alo 174 Gıda Hattı"na gelen ihbar üzerine İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeye operasyon düzenlendi.Operasyonda çoğu küflenmiş, bozulmuş ve zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 6 bin 889 kilogram kaşar peyniri, 1575 kilogram bitkisel margarin ve 257 kilogram sucuk ele geçirilerek, imha edildi.İşletmede ürünlerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 12 bin 500 etiket de bulundu. Sahte etiketlerin, piyasaya sunulmadan önce ürünlere yapıştırılacağı belirlendi.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.Geçen yıl 1 milyon 300 binin üzerinde denetim yapılmıştıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl 1 milyon 300 binin üzerinde denetim yapıldığını, bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uygulandığını ifade ederek, vatandaşların sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/iban-ile-odemede-bakanlik-denetimi-donemi-akrabalara-kadar-incelenecek-1083002574.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1a/1083176547_121:0:834:535_1920x0_80_0_0_9b620767ac37fdba7870732900e43913.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
et, süt, sucuk, ankara, bozuk et
et, süt, sucuk, ankara, bozuk et
Sucuk, kaşar, süt: Ankara'da 9 ton ürün imha edildi
Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda tüketime uygun olmayan yaklaşık 9 ton süt ve şarküteri ürününe el konuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün "Alo 174 Gıda Hattı"na gelen ihbar üzerine İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda çoğu küflenmiş, bozulmuş ve zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 6 bin 889 kilogram kaşar peyniri, 1575 kilogram bitkisel margarin ve 257 kilogram sucuk ele geçirilerek, imha edildi.
İşletmede ürünlerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 12 bin 500 etiket de bulundu. Sahte etiketlerin, piyasaya sunulmadan önce ürünlere yapıştırılacağı belirlendi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Geçen yıl 1 milyon 300 binin üzerinde denetim yapılmıştı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl 1 milyon 300 binin üzerinde denetim yapıldığını, bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uygulandığını ifade ederek, vatandaşların sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacaklarını belirtmişti.