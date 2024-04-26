https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/rusya-savunma-bakani-soygu-ukraynadaki-catismayi-abd-cikardi-1083179371.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna'daki çatışmayı ABD çıkardı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Ukrayna'daki çatışmayı ABD çıkardı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki çatışmanın ABD tarafından çıkarıldığını ve bugün Washington'un bu çatışmayı kasıtlı olarak sürüncemede... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T13:20+0300

2024-04-26T13:20+0300

2024-04-26T13:21+0300

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuşan Şoygu, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın başlamasında oynadığı role vurgu yaptı.ABD'nin önce bu çatışma ortamını oluşturduğunu ve şimdiyse çatışmanın sürüncemede kalması için kasıtlı adımlar attığını söyleyen Şoygu, "Jeopolitik görüş ayrılıkları artıyor, stratejik istikrarın temelleri yok ediliyor, uluslararası kurumların rolü azalıyor. Bunun temel nedeni, ABD ve müttefiklerinin küresel hakimiyeti her ne şekilde olursa olsun sürdürme ve kendi diktelerini bağımsız ülkelere empoze etme arzusudur" dedi.'NATO'nun genişleme adımları Batılılara güvenemeyeceğimizi gösteriyor'Savunma Bakanı Şoygu, Rusya'nın sınırlarına tamamen yanaşan NATO'nun yeni ek tehditler oluşturduğuna dikkat çekti."İttifak'ın birlikleri Rusya sınırlarına tamamen yaklaşarak askeri güvenliğe yönelik ek tehditler oluşturdu. Bizim onlara değil, onların bize doğru geldiğini vurgulamak istiyorum. Bu, Batılılara güvenemeyeceğimizi bir kez daha gösteriyor. Şimdi de, Rusya'nın Ukrayna'da durdurulmaması durumunda İttifak ülkelerine saldıracağı iddiasıyla sitem ediyorlar" diye devam eden Şoygu, Moskova'nın diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme politikasına bağlılığını koruduğunun altını çizdi.'NATO'ya saldırmak için ne jeopolitik ne de askeri çıkarlarımız var'Şoygu, 90'lı yıllarda, Soğuk Savaş'tan sonra NATO'nun Doğu'ya doğru genişlemeye devam etmeyeceğinin vaat edilmesine rağmen İttifak'ın o dönemden bu yana 6 genişleme dalgası gerçekleştirdiğini de anımsatarak "Bunu Rusya'nın NATO'yu hiçbir zaman tehdit etmemesine rağmen yaptılar. Blok ülkelerine saldırmak için ne jeopolitik ne de askeri çıkarlarımız söz konusu. Biz sadece kendi tarihsel topraklarımızdaki insanlarımızı koruyoruz" vurgusu yaptı.'Batılı danışmanlar Kiev'i sabotajlara hazırlıyor'Bu arada Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik saldırı ve sabotaj girişimlerine değinen Şoygu, Batılı danışmanların söz konusu girişimlerin hazırlanmasında Ukrayna'ya destek olduğunu söyledi.Kiev'in neredeyse her gün Batılı ülkelerin 'otomatik onayını' alarak Batı'dan gelen silahları Rusya'daki sivil altyapı tesislerine saldırmak için kullandığını anlatan Şoygu, şöyle devam etti:

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