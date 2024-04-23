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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ukrayna-ordusunun-kaybi-yarim-milyona-ulasti-1083059854.html
Ukrayna ordusunun kaybı yarım milyona ulaştı
Ukrayna ordusunun kaybı yarım milyona ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kurmayları ile gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna ordusunun yılın başından bu yana verdiği kayıpların neredeyse 500 bin... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T13:30+0300
2024-04-23T13:41+0300
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Kiev rejiminin NATO eğitmenleri tarafından hazırlanan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamadığını kaydeden Şoygu, “Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ordusunun kayıpları toplamda neredeyse yarım milyon askeri buldu" dedi.“Askerlerimiz Batı silahlarının üstünlüğüne ilişkin efsaneyi ortadan kaldırdı” diyen Rusya Savunma Bakanı, Washington’un Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çöküşünü önlemek için Kiev rejimine yaklaşık 61 milyar dolar tahsis etmeyi planladığını hatırlatırken, “Ancak yardımların çoğu ABD askeri-endüstriyel kompleksini finanse etmek için kullanılacak. Amerikalı yetkililer alaycı bir şekilde Rusya'ya karşı mücadelede kendi çıkarları için ölecek olanların ise Ukraynalılar olacağını iddia ediyor” ifadelerini kullandı.Askeri operasyonun başlamasından bu yana 22 binden fazla insansız hava aracıyla (İHA) birlikte 3 bin 500 çoklu roketatar sisteminin imha edildiğine değinen Şoygu, 3 bin 549 HIMARS ve 361 Çek yapımı Vampire füzesi dahil olmak üzere toplamda 6 bin füze engellendiğini bildirdi.Şoygu, bununla birlikte Ukrayna ordusuna ait 592 savaş uçağı, 270 helikopter, 349 balistik füze, 329 güdümlü füze, 278 anti-radar füzesi ve 37 saldırı amaçlı balon dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin hava hedefinin yok edildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/nato-genel-sekreteri-stoltenbergten-ukraynaya-cagri-kendi-askerinizi-kendiniz-bulun-1082918044.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, abd, washington post, washington, kiev, moskova
rusya, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, abd, washington post, washington, kiev, moskova

Ukrayna ordusunun kaybı yarım milyona ulaştı

13:30 23.04.2024 (güncellendi: 13:41 23.04.2024)
© AFP 2023 / DMITRY ASTAKHOVRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023 / DMITRY ASTAKHOV
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kurmayları ile gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna ordusunun yılın başından bu yana verdiği kayıpların neredeyse 500 bin kişiye ulaştığını söyledi.
Kiev rejiminin NATO eğitmenleri tarafından hazırlanan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamadığını kaydeden Şoygu, Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ordusunun kayıpları toplamda neredeyse yarım milyon askeri buldu" dedi.
Askerlerimiz Batı silahlarının üstünlüğüne ilişkin efsaneyi ortadan kaldırdı” diyen Rusya Savunma Bakanı, Washington’un Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çöküşünü önlemek için Kiev rejimine yaklaşık 61 milyar dolar tahsis etmeyi planladığını hatırlatırken, “Ancak yardımların çoğu ABD askeri-endüstriyel kompleksini finanse etmek için kullanılacak. Amerikalı yetkililer alaycı bir şekilde Rusya'ya karşı mücadelede kendi çıkarları için ölecek olanların ise Ukraynalılar olacağını iddia ediyor” ifadelerini kullandı.
Askeri operasyonun başlamasından bu yana 22 binden fazla insansız hava aracıyla (İHA) birlikte 3 bin 500 çoklu roketatar sisteminin imha edildiğine değinen Şoygu, 3 bin 549 HIMARS ve 361 Çek yapımı Vampire füzesi dahil olmak üzere toplamda 6 bin füze engellendiğini bildirdi.
Şoygu, bununla birlikte Ukrayna ordusuna ait 592 savaş uçağı, 270 helikopter, 349 balistik füze, 329 güdümlü füze, 278 anti-radar füzesi ve 37 saldırı amaçlı balon dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin hava hedefinin yok edildiğini kaydetti.
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