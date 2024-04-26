https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/resmi-gazetede-yayimlandi-binlerce-personel-alimi-yapilacak-1083170616.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binlerce personel alımı yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binlerce personel alımı yapılacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacağını duyurmuştu. 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T06:59+0300
2024-04-26T06:59+0300
2024-04-26T07:01+0300
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Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/resmi-gazetede-yayinlandi-icisleri-bakanligina--personel-alinacak-basvurular-nereden-yapiliyor-1082412410.html
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resmi gazete, istihdam, istihdam, kadın istihdamı, sağlık, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, idari personel, personel sayısı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Binlerce personel alımı yapılacak
06:59 26.04.2024 (güncellendi: 07:01 26.04.2024)
Sağlık Bakanlığı binlerce personel alacağını duyurmuştu. 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
Sözleşmeli 36 bin sağlık personeli istihdamı kapsamındaki sağlık birimlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.
Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.
İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.