https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/resmi-gazetede-yayinlandi-icisleri-bakanligina--personel-alinacak-basvurular-nereden-yapiliyor-1082412410.html
Resmi Gazete'de yayınlandı, İçişleri Bakanlığı'na personel alınacak: Başvurular nereden yapılıyor?
Resmi Gazete'de yayınlandı, İçişleri Bakanlığı'na personel alınacak: Başvurular nereden yapılıyor?
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İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T07:40+0300
2024-04-03T07:40+0300
2024-04-03T07:40+0300
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sözleşmeli personel
personel alımı
personel sayısı
içişleri bakanlığı
e-devlet
e-devlet kapısı
avukat
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Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak.Hangi alanlarda personel alınacak?Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek.Başvurular nereden yapılıyor?ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.Başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/arac-alacaklara-nisan-ayi-icin-uyari-yaz-aylari-itibariyla-beklenen-seviyenin-ilk-emareleri--1082412172.html
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resmi gazete, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, personel sayısı, içişleri bakanlığı, e-devlet, e-devlet kapısı, avukat, mühendis
resmi gazete, personel, sözleşmeli personel, personel alımı, personel sayısı, içişleri bakanlığı, e-devlet, e-devlet kapısı, avukat, mühendis
Resmi Gazete'de yayınlandı, İçişleri Bakanlığı'na personel alınacak: Başvurular nereden yapılıyor?
İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak.
Hangi alanlarda personel alınacak?
Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek.
Başvurular nereden yapılıyor?
ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.
Başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.