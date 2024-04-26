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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/polonya-batiya-fuze-savunma-sistemini-kaliningrad-bolgesine-yakinlastirmayi-onerdi-1083193397.html
Polonya, Batı'ya füze savunma sistemini Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdi
Polonya, Batı'ya füze savunma sistemini Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdi
Sputnik Türkiye
Polonya Dışişleri Bakanlığı, Batı'ya füze savunma sistemini Rusya’nın Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T18:33+0300
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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorskiy, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Varşova'nın müttefiklerine füze savunma sistemini Rusya’nın Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdiğini belirtti.Sikorskiy, “Radar veya füze savunma sistemininin Polonya topraklarına yayılması Batılı komşularımız açısından çok faydalı olacaktır. Yani biz toprak, radar ve diğer unsurları sağlarsak ve onlar da en iyi yaptıkları şey olan diğer gereçleri verirlerse, bunun toplamda hem ekonomik hem de askeri faydası olur. Sonuç olarak güvende oluruz” ifadelerini kullandı.Sikorskiy, Polonya ve Litvanya sınırındaki Kaliningrad bölgesini ‘Rusya’nın batmaz füze kruvazörü’ olarak nitelendirdi.Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda, Polonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına hazır olduklarını belirterek, bunu Rusya'nın ülkenin en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'ni daha fazla askerileştirdiği ve Moskova'nın son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a taşıdığı gerekçesine dayandırmıştı.
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polonya, nato, rusya, kaliningrad, füze sistemi
polonya, nato, rusya, kaliningrad, füze sistemi

Polonya, Batı'ya füze savunma sistemini Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdi

18:33 26.04.2024
© AP Photo / Virginia MayoPolonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Polonya Dışişleri Bakanlığı, Batı'ya füze savunma sistemini Rusya’nın Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdi.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorskiy, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Varşova'nın müttefiklerine füze savunma sistemini Rusya’nın Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdiğini belirtti.
Sikorskiy, “Radar veya füze savunma sistemininin Polonya topraklarına yayılması Batılı komşularımız açısından çok faydalı olacaktır. Yani biz toprak, radar ve diğer unsurları sağlarsak ve onlar da en iyi yaptıkları şey olan diğer gereçleri verirlerse, bunun toplamda hem ekonomik hem de askeri faydası olur. Sonuç olarak güvende oluruz” ifadelerini kullandı.
Sikorskiy, Polonya ve Litvanya sınırındaki Kaliningrad bölgesini ‘Rusya’nın batmaz füze kruvazörü’ olarak nitelendirdi.
Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda, Polonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına hazır olduklarını belirterek, bunu Rusya'nın ülkenin en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'ni daha fazla askerileştirdiği ve Moskova'nın son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a taşıdığı gerekçesine dayandırmıştı.
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