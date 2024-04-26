https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/polonya-batiya-fuze-savunma-sistemini-kaliningrad-bolgesine-yakinlastirmayi-onerdi-1083193397.html

Polonya, Batı'ya füze savunma sistemini Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdi

Polonya, Batı'ya füze savunma sistemini Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdi

Sputnik Türkiye

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Batı'ya füze savunma sistemini Rusya’nın Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T18:33+0300

2024-04-26T18:33+0300

2024-04-26T18:33+0300

ukrayna krizi

polonya

nato

rusya

kaliningrad

füze sistemi

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorskiy, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Varşova'nın müttefiklerine füze savunma sistemini Rusya’nın Kaliningrad bölgesine yakınlaştırmayı önerdiğini belirtti.Sikorskiy, “Radar veya füze savunma sistemininin Polonya topraklarına yayılması Batılı komşularımız açısından çok faydalı olacaktır. Yani biz toprak, radar ve diğer unsurları sağlarsak ve onlar da en iyi yaptıkları şey olan diğer gereçleri verirlerse, bunun toplamda hem ekonomik hem de askeri faydası olur. Sonuç olarak güvende oluruz” ifadelerini kullandı.Sikorskiy, Polonya ve Litvanya sınırındaki Kaliningrad bölgesini ‘Rusya’nın batmaz füze kruvazörü’ olarak nitelendirdi.Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda, Polonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına hazır olduklarını belirterek, bunu Rusya'nın ülkenin en batısındaki Kaliningrad Bölgesi'ni daha fazla askerileştirdiği ve Moskova'nın son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a taşıdığı gerekçesine dayandırmıştı.

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polonya, nato, rusya, kaliningrad, füze sistemi