https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/polonya-topraklarinda-nukleer-silah-konuslandirmayi-tartisiyor-1083150325.html

Polonya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmayı tartışıyor

Polonya, topraklarında nükleer silah konuşlandırmayı tartışıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa güvenliğinin sağlanmasındaki ön cephe olarak algılanmaya başlanan ve ABD’nin Rusya karşıtı politikasının ana aracı haline gelen Polonya, topraklarında... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T14:01+0300

2024-04-25T14:01+0300

2024-04-25T14:06+0300

dünya

polonya

duda

baltık ülkeleri

abd

nato

rusya

belarus

nükleer silah

donald tusk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104126/62/1041266232_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_1190500958a8b9b1258e14be0f7d07e6.jpg

Kısa zaman önce NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda, topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına hazır olduklarını ifade eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, başbakan Donald Tusk'u 1 Mayıs'ta ülke topraklarında nükleer silahların konuşlandırılması konusunda bir görüşme yapmak üzere davet etti.Polonya Cumhurbaşkanı’nın Tusk’un ülkesinin ‘NATO Nükleer Programı’na (Nuclear Sharing) dahil edilmesiyle ilgili açıklamaları sonrası Duda ile görüşmek isteyen Tusk’un, Cumhurbaşkanı'nı bu tür açıklamalar yapmaya iten nedenleri öğrenmek istediği iddia edilirken, gazetecilere açıklamalarda bulunan Duda, "Bildiğiniz üzere, ABD ziyaretim sırasında, politikacılarla ve gazetecilerle konuşurken, Polonya'nın NATO nükleer programının bir parçası olma ihtimali ve benim bu konudaki pozisyonum gündeme geldi. Sayın Başbakan Donald Tusk bu konuda benimle görüşmek ve konuşmak istediğini söyledi. Ben de elbette hazır olduğumu söyledim” ifadeleriyle görüşme talebini doğruladı.Fransa’dan yanıt gecikmedi: Polonya'daki nükleer silahlar NATO-Rusya anlaşmasını iptal edebilirPolonya’nın bu hamlesini Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine değerlendiren Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Polonya'da nükleer silah konuşlandırılmasının Rusya ile NATO arasındaki Karşılıklı İlişkiler, İşbirliği ve Güvenlik Anlaşmasını geçersiz kılabileceğini söyledi."AB'deki tek nükleer güç biziz ve özelliğimiz NATO Nükleer Planlama Grubuna dahil olmamamız” diyen Lecornu, Fransa’nın bu anlaşmaya planlama ve caydırıcılıkta özerk olduğu için dahil olmadığını vurgularken, “Ancak Polonya'da nükleer silah konuşlandırılması NATO-Rusya anlaşmasını iptal edeceği için müttefikler arasında tartışılmasını gerektirecektir” diye uyardı.NATO'nun nükleer silahlara sahip üç üyesi bulunurken, bu ülkeler ABD, Fransa ve İngiltere olarak biliniyor.Nükleer silahları müttefikleriyle paylaşan tek ülke ise ABD olurken, Washington’un geçmişte Belçika, Almanya, İtalya ve Hollanda gibi NATO üyesi ülkelere nükleer silah yerleştirdiği kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/lukasenkodan-polonya-ve-baltik-ulkelerinin-yikilacagi-uyarisi-1083148236.html

polonya

baltık ülkeleri

abd

rusya

belarus

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, duda, baltık ülkeleri, abd, nato, rusya, belarus, nükleer silah, donald tusk, fransa, sebastien lecornu