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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/pentagon-ukraynaya-saglanan-atacms-fuzelerininozelliklerini-aciklamayi-reddetti-1083167991.html
Pentagon, Ukrayna'ya sağlanan ATACMS füzelerininözelliklerini açıklamayı reddetti
Pentagon, Ukrayna'ya sağlanan ATACMS füzelerininözelliklerini açıklamayı reddetti
Sputnik Türkiye
Pentagon, Ukrayna’ya tedarik edilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin özellikleri hakkında bilgi vermeyi reddeti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili Sputnik’e demecinde, Ukrayna'ya sağlanan menzili arttırılmış ATACMS taktik füzelerinin özellikleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.Pentagon yetkilisi, "Maalesef operasyonel güvenlik nedeniyle tedarik edilen füzelerin modeli, türü, miktarı veya teslimat süreleri hakkında bilgi veremiyoruz" dedi.Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin bahsi geçen füzeleri daha mart ayında Ukrayna’ya teslim ettiğini, ayrıca Ukrayna ordusunun ATACMS taktik füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.
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abd, pentagon, ukrayna, atacms füzeleri, sputnik
abd, pentagon, ukrayna, atacms füzeleri, sputnik

Pentagon, Ukrayna'ya sağlanan ATACMS füzelerininözelliklerini açıklamayı reddetti

01:26 26.04.2024
ATACMS paketleri
ATACMS paketleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
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Pentagon, Ukrayna’ya tedarik edilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin özellikleri hakkında bilgi vermeyi reddeti.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili Sputnik’e demecinde, Ukrayna'ya sağlanan menzili arttırılmış ATACMS taktik füzelerinin özellikleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.
Pentagon yetkilisi, "Maalesef operasyonel güvenlik nedeniyle tedarik edilen füzelerin modeli, türü, miktarı veya teslimat süreleri hakkında bilgi veremiyoruz" dedi.
Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin bahsi geçen füzeleri daha mart ayında Ukrayna’ya teslim ettiğini, ayrıca Ukrayna ordusunun ATACMS taktik füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.
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