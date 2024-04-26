https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/pentagon-ukraynaya-saglanan-atacms-fuzelerininozelliklerini-aciklamayi-reddetti-1083167991.html

Pentagon, Ukrayna'ya sağlanan ATACMS füzelerininözelliklerini açıklamayı reddetti

Pentagon, Ukrayna'ya sağlanan ATACMS füzelerininözelliklerini açıklamayı reddetti

Sputnik Türkiye

Pentagon, Ukrayna’ya tedarik edilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin özellikleri hakkında bilgi vermeyi reddeti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T01:26+0300

2024-04-26T01:26+0300

2024-04-26T01:26+0300

ukrayna krizi

abd

pentagon

ukrayna

atacms füzeleri

sputnik

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili Sputnik’e demecinde, Ukrayna'ya sağlanan menzili arttırılmış ATACMS taktik füzelerinin özellikleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.Pentagon yetkilisi, "Maalesef operasyonel güvenlik nedeniyle tedarik edilen füzelerin modeli, türü, miktarı veya teslimat süreleri hakkında bilgi veremiyoruz" dedi.Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin bahsi geçen füzeleri daha mart ayında Ukrayna’ya teslim ettiğini, ayrıca Ukrayna ordusunun ATACMS taktik füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.

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abd, pentagon, ukrayna, atacms füzeleri, sputnik