https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/pentagon-ukraynaya-saglanan-atacms-fuzelerininozelliklerini-aciklamayi-reddetti-1083167991.html
Pentagon, Ukrayna'ya sağlanan ATACMS füzelerininözelliklerini açıklamayı reddetti
Pentagon, Ukrayna'ya sağlanan ATACMS füzelerininözelliklerini açıklamayı reddetti
Sputnik Türkiye
Pentagon, Ukrayna’ya tedarik edilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin özellikleri hakkında bilgi vermeyi reddeti. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T01:26+0300
2024-04-26T01:26+0300
2024-04-26T01:26+0300
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili Sputnik’e demecinde, Ukrayna'ya sağlanan menzili arttırılmış ATACMS taktik füzelerinin özellikleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.Pentagon yetkilisi, "Maalesef operasyonel güvenlik nedeniyle tedarik edilen füzelerin modeli, türü, miktarı veya teslimat süreleri hakkında bilgi veremiyoruz" dedi.Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin bahsi geçen füzeleri daha mart ayında Ukrayna’ya teslim ettiğini, ayrıca Ukrayna ordusunun ATACMS taktik füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.
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abd, pentagon, ukrayna, atacms füzeleri, sputnik
abd, pentagon, ukrayna, atacms füzeleri, sputnik
Pentagon, Ukrayna'ya sağlanan ATACMS füzelerininözelliklerini açıklamayı reddetti
Pentagon, Ukrayna’ya tedarik edilen uzun menzilli ATACMS füzelerinin özellikleri hakkında bilgi vermeyi reddeti.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili Sputnik’e demecinde, Ukrayna'ya sağlanan menzili arttırılmış ATACMS taktik füzelerinin özellikleri hakkında bilgi vermekten kaçındı.
Pentagon yetkilisi, "Maalesef operasyonel güvenlik nedeniyle tedarik edilen füzelerin modeli, türü, miktarı veya teslimat süreleri hakkında bilgi veremiyoruz" dedi.
Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin bahsi geçen füzeleri daha mart ayında Ukrayna’ya teslim ettiğini, ayrıca Ukrayna ordusunun ATACMS taktik füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.