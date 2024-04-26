Pentagon: ABD, Afrika ülkelerinden askerlerini çekecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de artık çok yaygın kesimlerin konut sahibi olması hayal'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerli turistin zorunlu tercihi: Akraba evi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İSMMMO Başkanı Demirel: Temel sorunumuz her geçen gün artan iş yükü
12:06
84 dk
HABER MASASI
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Google’ın yapay zeka raporu
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: ‘Ben Vladimir Putin’ kitabı Türk-Rus ilişkilerine katkı sağlayacak
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Rus Türkolog: Birçok Rus çocuk Türkçe öğreniyor
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Türkiye, NATO’da ‘üvey evlat’
17:40
4 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçısı: Ukrayna saflarında Fransız askerler çarpıştı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz: Dün adalet bizi şaşırttı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
İkinci Kadir Şeker vakası yaşandı. Aslında ne olmalıydı?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Biden kritik eyaletlerde geriye düştü
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan itiraf: Başarısız oldu
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Fransız istihbaratçı: Ukrayna paralı asker arıyor
18:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/pentagon-abd-afrika-ulkelerinden-askerlerini-cekecek-1083190103.html
Pentagon: ABD, Afrika ülkelerinden askerlerini çekecek
Pentagon: ABD, Afrika ülkelerinden askerlerini çekecek
Sputnik Türkiye
Pentagon, Nijer'de tamamen çekilmenin gerçekleşeceğini, Çad'daki güçlerin ise geçici olarak yeniden konumlandırılacağını açıkladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T16:46+0300
2024-04-26T16:46+0300
dünya
abd
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
patrick ryder
nijer
çad
abd üssü
abd askerleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072067212_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_d30f6063bbc0a7c1205eb8d5f9433f58.jpg
Pentagon günü yaptığı açıklamada, Amerika'nın Sahel bölgesindeki terörle mücadele misyonunu sürdürmek için diğer seçenekleri değerlendirirken, Washington'un Nijer'deki askerlerini tamamen geri çekeceğini ve Çad'da konuşlu askeri personelin de yerini değiştireceğini duyurdu.Bu hamle, her iki Afrika ülkesinin askeri hükümetlerinin ABD güçlerinin buradaki operasyonlarını durdurması yönündeki taleplerine yanıt olarak geldi. Geçtiğimiz ay Nijer'in yeni yönetimi ABD ile olan güvenlik anlaşmasını feshederek Batı Afrika ülkesinde konuşlu bin Amerikan askerinin varlığını 'istenmeyen bir durum' olarak ilan etmişti.Nijer ile aynı sınırı paylaşan Çad'ın da mevcut anlaşmanın Orta Afrika ülkesindeki tek Amerikan hava üssünde konuşlu Amerikan askerlerini kapsayıp kapsamadığını sorguladığı bildirildi.Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Çad'da konuşlu yaklaşık 100 kişilik birliği 'yeniden konumlandıracağını' belirterek, “Bu, Çad'ın 6 Mayıs'taki başkanlık seçimlerinden sonra devam edecek olan güvenlik işbirliğimizin gözden geçirilmesinin bir parçası olarak atılmış geçici bir adımdır” dedi.Ryder, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Perşembe günü Nijerli yetkililerle bir araya gelerek 'ABD güçlerinin Nijer'den düzenli ve güvenli bir şekilde çekilmesi' konusunu görüştüklerini söyleyerek 'çekilme sürecini şeffaf bir şekilde ve karşılıklı saygı çerçevesinde koordine etmek' amacıyla önümüzdeki hafta için takip toplantıları planlandığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-dogruladi-abd-askerlerinin-cekilmesi-konusunda-nijer-ile-gorusmelere-baslanacak-1083150986.html
nijer
çad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072067212_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7fbfb8ac7a2e9004350960f8120e08a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, nijer, çad, abd üssü, abd askerleri
abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, nijer, çad, abd üssü, abd askerleri

Pentagon: ABD, Afrika ülkelerinden askerlerini çekecek

16:46 26.04.2024
© AP Photo / Patrick SemanskyPentagon
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Abone ol
Pentagon, Nijer'de tamamen çekilmenin gerçekleşeceğini, Çad'daki güçlerin ise geçici olarak yeniden konumlandırılacağını açıkladı.
Pentagon günü yaptığı açıklamada, Amerika'nın Sahel bölgesindeki terörle mücadele misyonunu sürdürmek için diğer seçenekleri değerlendirirken, Washington'un Nijer'deki askerlerini tamamen geri çekeceğini ve Çad'da konuşlu askeri personelin de yerini değiştireceğini duyurdu.
Bu hamle, her iki Afrika ülkesinin askeri hükümetlerinin ABD güçlerinin buradaki operasyonlarını durdurması yönündeki taleplerine yanıt olarak geldi. Geçtiğimiz ay Nijer'in yeni yönetimi ABD ile olan güvenlik anlaşmasını feshederek Batı Afrika ülkesinde konuşlu bin Amerikan askerinin varlığını 'istenmeyen bir durum' olarak ilan etmişti.
Nijer ile aynı sınırı paylaşan Çad'ın da mevcut anlaşmanın Orta Afrika ülkesindeki tek Amerikan hava üssünde konuşlu Amerikan askerlerini kapsayıp kapsamadığını sorguladığı bildirildi.
Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Çad'da konuşlu yaklaşık 100 kişilik birliği 'yeniden konumlandıracağını' belirterek, “Bu, Çad'ın 6 Mayıs'taki başkanlık seçimlerinden sonra devam edecek olan güvenlik işbirliğimizin gözden geçirilmesinin bir parçası olarak atılmış geçici bir adımdır” dedi.
Ryder, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Perşembe günü Nijerli yetkililerle bir araya gelerek 'ABD güçlerinin Nijer'den düzenli ve güvenli bir şekilde çekilmesi' konusunu görüştüklerini söyleyerek 'çekilme sürecini şeffaf bir şekilde ve karşılıklı saygı çerçevesinde koordine etmek' amacıyla önümüzdeki hafta için takip toplantıları planlandığını da sözlerine ekledi.
Nijer asker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
DÜNYA
ABD doğruladı: 'ABD askerlerinin çekilmesi konusunda Nijer ile görüşmelere başlanacak'
Dün, 14:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала