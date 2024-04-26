https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/pentagon-abd-afrika-ulkelerinden-askerlerini-cekecek-1083190103.html
Pentagon: ABD, Afrika ülkelerinden askerlerini çekecek
Pentagon: ABD, Afrika ülkelerinden askerlerini çekecek
Sputnik Türkiye
Pentagon, Nijer'de tamamen çekilmenin gerçekleşeceğini, Çad'daki güçlerin ise geçici olarak yeniden konumlandırılacağını açıkladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T16:46+0300
2024-04-26T16:46+0300
2024-04-26T16:46+0300
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amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı (pentagon)
patrick ryder
nijer
çad
abd üssü
abd askerleri
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Pentagon günü yaptığı açıklamada, Amerika'nın Sahel bölgesindeki terörle mücadele misyonunu sürdürmek için diğer seçenekleri değerlendirirken, Washington'un Nijer'deki askerlerini tamamen geri çekeceğini ve Çad'da konuşlu askeri personelin de yerini değiştireceğini duyurdu.Bu hamle, her iki Afrika ülkesinin askeri hükümetlerinin ABD güçlerinin buradaki operasyonlarını durdurması yönündeki taleplerine yanıt olarak geldi. Geçtiğimiz ay Nijer'in yeni yönetimi ABD ile olan güvenlik anlaşmasını feshederek Batı Afrika ülkesinde konuşlu bin Amerikan askerinin varlığını 'istenmeyen bir durum' olarak ilan etmişti.Nijer ile aynı sınırı paylaşan Çad'ın da mevcut anlaşmanın Orta Afrika ülkesindeki tek Amerikan hava üssünde konuşlu Amerikan askerlerini kapsayıp kapsamadığını sorguladığı bildirildi.Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Çad'da konuşlu yaklaşık 100 kişilik birliği 'yeniden konumlandıracağını' belirterek, “Bu, Çad'ın 6 Mayıs'taki başkanlık seçimlerinden sonra devam edecek olan güvenlik işbirliğimizin gözden geçirilmesinin bir parçası olarak atılmış geçici bir adımdır” dedi.Ryder, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Perşembe günü Nijerli yetkililerle bir araya gelerek 'ABD güçlerinin Nijer'den düzenli ve güvenli bir şekilde çekilmesi' konusunu görüştüklerini söyleyerek 'çekilme sürecini şeffaf bir şekilde ve karşılıklı saygı çerçevesinde koordine etmek' amacıyla önümüzdeki hafta için takip toplantıları planlandığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-dogruladi-abd-askerlerinin-cekilmesi-konusunda-nijer-ile-gorusmelere-baslanacak-1083150986.html
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abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, nijer, çad, abd üssü, abd askerleri
abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, nijer, çad, abd üssü, abd askerleri
Pentagon: ABD, Afrika ülkelerinden askerlerini çekecek
Pentagon, Nijer'de tamamen çekilmenin gerçekleşeceğini, Çad'daki güçlerin ise geçici olarak yeniden konumlandırılacağını açıkladı.
Pentagon günü yaptığı açıklamada, Amerika'nın Sahel bölgesindeki terörle mücadele misyonunu sürdürmek için diğer seçenekleri değerlendirirken, Washington'un Nijer'deki askerlerini tamamen geri çekeceğini ve Çad'da konuşlu askeri personelin de yerini değiştireceğini duyurdu.
Bu hamle, her iki Afrika ülkesinin askeri hükümetlerinin ABD güçlerinin buradaki operasyonlarını durdurması yönündeki taleplerine yanıt olarak geldi. Geçtiğimiz ay Nijer'in yeni yönetimi ABD ile olan güvenlik anlaşmasını feshederek Batı Afrika ülkesinde konuşlu bin Amerikan askerinin varlığını 'istenmeyen bir durum' olarak ilan etmişti.
Nijer ile aynı sınırı paylaşan Çad'ın da mevcut anlaşmanın Orta Afrika ülkesindeki tek Amerikan hava üssünde konuşlu Amerikan askerlerini kapsayıp kapsamadığını sorguladığı bildirildi.
Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Çad'da konuşlu yaklaşık 100 kişilik birliği 'yeniden konumlandıracağını' belirterek, “Bu, Çad'ın 6 Mayıs'taki başkanlık seçimlerinden sonra devam edecek olan güvenlik işbirliğimizin gözden geçirilmesinin bir parçası olarak atılmış geçici bir adımdır” dedi.
Ryder, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Perşembe günü Nijerli yetkililerle bir araya gelerek 'ABD güçlerinin Nijer'den düzenli ve güvenli bir şekilde çekilmesi' konusunu görüştüklerini söyleyerek 'çekilme sürecini şeffaf bir şekilde ve karşılıklı saygı çerçevesinde koordine etmek' amacıyla önümüzdeki hafta için takip toplantıları planlandığını da sözlerine ekledi.