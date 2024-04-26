https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/pentagon-abd-afrika-ulkelerinden-askerlerini-cekecek-1083190103.html

Pentagon: ABD, Afrika ülkelerinden askerlerini çekecek

Pentagon: ABD, Afrika ülkelerinden askerlerini çekecek

Sputnik Türkiye

Pentagon, Nijer'de tamamen çekilmenin gerçekleşeceğini, Çad'daki güçlerin ise geçici olarak yeniden konumlandırılacağını açıkladı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T16:46+0300

2024-04-26T16:46+0300

2024-04-26T16:46+0300

dünya

abd

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

patrick ryder

nijer

çad

abd üssü

abd askerleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/06/1072067212_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_d30f6063bbc0a7c1205eb8d5f9433f58.jpg

Pentagon günü yaptığı açıklamada, Amerika'nın Sahel bölgesindeki terörle mücadele misyonunu sürdürmek için diğer seçenekleri değerlendirirken, Washington'un Nijer'deki askerlerini tamamen geri çekeceğini ve Çad'da konuşlu askeri personelin de yerini değiştireceğini duyurdu.Bu hamle, her iki Afrika ülkesinin askeri hükümetlerinin ABD güçlerinin buradaki operasyonlarını durdurması yönündeki taleplerine yanıt olarak geldi. Geçtiğimiz ay Nijer'in yeni yönetimi ABD ile olan güvenlik anlaşmasını feshederek Batı Afrika ülkesinde konuşlu bin Amerikan askerinin varlığını 'istenmeyen bir durum' olarak ilan etmişti.Nijer ile aynı sınırı paylaşan Çad'ın da mevcut anlaşmanın Orta Afrika ülkesindeki tek Amerikan hava üssünde konuşlu Amerikan askerlerini kapsayıp kapsamadığını sorguladığı bildirildi.Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Pat Ryder Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Washington'un Çad'da konuşlu yaklaşık 100 kişilik birliği 'yeniden konumlandıracağını' belirterek, “Bu, Çad'ın 6 Mayıs'taki başkanlık seçimlerinden sonra devam edecek olan güvenlik işbirliğimizin gözden geçirilmesinin bir parçası olarak atılmış geçici bir adımdır” dedi.Ryder, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Perşembe günü Nijerli yetkililerle bir araya gelerek 'ABD güçlerinin Nijer'den düzenli ve güvenli bir şekilde çekilmesi' konusunu görüştüklerini söyleyerek 'çekilme sürecini şeffaf bir şekilde ve karşılıklı saygı çerçevesinde koordine etmek' amacıyla önümüzdeki hafta için takip toplantıları planlandığını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/abd-dogruladi-abd-askerlerinin-cekilmesi-konusunda-nijer-ile-gorusmelere-baslanacak-1083150986.html

nijer

çad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı (pentagon), patrick ryder, nijer, çad, abd üssü, abd askerleri