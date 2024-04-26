Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 1000'den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Batı yapımı silah ve teçhizatın bulunduğu treni imha ettiğini belirtti.



Ukrayna'da koyduğu hedeflere ulaşmak için özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, Kiev rejimine bağlı güçlere büyük zayiatlar verdirmeye devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktardığı günlük basın bültenine göre operasyonel ve taktik hava kuvvetleri, füze ve topçu birlikleri, DHC'nin Udaçnoye köyünde Batı yapımı silah ve teçhizatın bulunduğu treni yerle bir etti.



'Zapad' (Batı) askeri grubu, daha avantajlı hatları ele geçirerek düşmanın 1 karışı saldırısını başarısız kıldı. Ukrayna ordusu, 20 askerinin yanı sıra ABD yapımı 1 AN/TQ-36 anti-batarya radar istasyonunu yitirdi.



'Yug' (Güney) askeri grubu, cephenin ilerisindeki durumunu iyileştirip 1 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Ukrayna ordusunun zayiatı 430 asker, 6 otomobil ve 1 İHA kontrol merkezi oldu.



'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, taktik konumunu güçlendirip 8 karşı saldırıyı başarıyla püskürttü. Ukrayna tarafı, çıkan çatışmalarda 415 asker, 8 zırhlı personel taşıyıcı, 13 zırhlı araç kaybetti.



'Vostok' (Doğu) askeri grubu, daha avantajlı hatları ele geçirdi. Ukrayna ordusu, 105 asker ile ABD yapımı 2 M777 obüsü ve 3 otomobil yitirdi.



'Dinyeper' askeri grubu da, 35 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirirken ABD yapımı 3 M777 obüs mermisi ve 1 D-30 obüsünü imha etti.



Rus hava savunma kuvvetleri, 193 İHA, 2 Olha çok namlulu roketatar sistemi mermisi, Fransız yapımı 3 Hammer güdümlü hava bombasını hedefine ulaşamadan önledi.