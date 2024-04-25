Rus ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazi ideolojisinden arındırmak için muharebe sahasındaki çalışmalarına devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin brifinginde, 'Zapad' (Batı) askeri grubunun daha avantajlı hatları ele geçirerek 30 düşman askerini etkisiz hale getirdiğini belirtti. Ukrayna tarafı, ABD yapımı 3 M777 obüsü, 2 arazi aracı kaybederken birer Grad, Çekya yapımı Vampire ve ABD yapımı HIMARS roketi de imha edildi.



'Yug' (Güney) askeri grubu, cephenin ilerisindeki durumunu iyileştirip 1 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Ukrayna ordusunun zayiatı 500 asker, ABD yapımı 2 M777 obüsü ve 2 mühimmat deposu oldu.



'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, taktik konumunu güçlendirip 7 karşı saldırıyı başarıyla püskürttü. Çatışmalar sırasında 350 Ukrayna askeri, 3 zırhlı araç ve 1 otomobil imha edildi.



'Vostok' (Doğu) askeri grubu, daha avantajlı hatları ele geçirdi. Ukrayna ordusu, 90 asker, 1 zırhlı araç, 4 otomobil ve İngiltere yapımı 1 FH-70 obüsü kaybetti.



'Dinyeper' askeri grubunun faaliyetleri sonucunda 30 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirilirken ABD yapımı 1 M777 obüsü, 1 D-30 obüsü ile 5 otomobil kullanılmaz hale getirildi.



Son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun fırlattığı 200 İHA da hedefine ulaşamadan vuruldu.