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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/ukrayna-ordusu-yaklasik-1000-asker-daha-kaybetti-1083156501.html
Ukrayna ordusu yaklaşık 1000 asker daha kaybetti
Ukrayna ordusu yaklaşık 1000 asker daha kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamındaki silahlı çatışmalarda yaklaşık 1000 asker daha kaybettiğini... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T16:52+0300
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Rus ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazi ideolojisinden arındırmak için muharebe sahasındaki çalışmalarına devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin brifinginde, 'Zapad' (Batı) askeri grubunun daha avantajlı hatları ele geçirerek 30 düşman askerini etkisiz hale getirdiğini belirtti. Ukrayna tarafı, ABD yapımı 3 M777 obüsü, 2 arazi aracı kaybederken birer Grad, Çekya yapımı Vampire ve ABD yapımı HIMARS roketi de imha edildi.'Yug' (Güney) askeri grubu, cephenin ilerisindeki durumunu iyileştirip 1 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Ukrayna ordusunun zayiatı 500 asker, ABD yapımı 2 M777 obüsü ve 2 mühimmat deposu oldu.'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, taktik konumunu güçlendirip 7 karşı saldırıyı başarıyla püskürttü. Çatışmalar sırasında 350 Ukrayna askeri, 3 zırhlı araç ve 1 otomobil imha edildi.'Vostok' (Doğu) askeri grubu, daha avantajlı hatları ele geçirdi. Ukrayna ordusu, 90 asker, 1 zırhlı araç, 4 otomobil ve İngiltere yapımı 1 FH-70 obüsü kaybetti.'Dinyeper' askeri grubunun faaliyetleri sonucunda 30 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirilirken ABD yapımı 1 M777 obüsü, 1 D-30 obüsü ile 5 otomobil kullanılmaz hale getirildi.Son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun fırlattığı 200 İHA da hedefine ulaşamadan vuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/rus-ordusu-donetskte-bir-yerlesimi-daha-kontrolu-altina-aldi-1083021402.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rus ordusu, donbass, ukrayna, özel harekât, nazi, neo-nazi, nazi rejimi, dinyeper nehri, himars roket sistemi, himars, obüs
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ordusu, rus ordusu, donbass, ukrayna, özel harekât, nazi, neo-nazi, nazi rejimi, dinyeper nehri, himars roket sistemi, himars, obüs

Ukrayna ordusu yaklaşık 1000 asker daha kaybetti

16:52 25.04.2024
© SputnikRus ordusu Avdeyevka'da
Rus ordusu Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamındaki silahlı çatışmalarda yaklaşık 1000 asker daha kaybettiğini bildirdi.
Rus ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazi ideolojisinden arındırmak için muharebe sahasındaki çalışmalarına devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin brifinginde, 'Zapad' (Batı) askeri grubunun daha avantajlı hatları ele geçirerek 30 düşman askerini etkisiz hale getirdiğini belirtti. Ukrayna tarafı, ABD yapımı 3 M777 obüsü, 2 arazi aracı kaybederken birer Grad, Çekya yapımı Vampire ve ABD yapımı HIMARS roketi de imha edildi.

'Yug' (Güney) askeri grubu, cephenin ilerisindeki durumunu iyileştirip 1 karşı saldırıyı akamete uğrattı. Ukrayna ordusunun zayiatı 500 asker, ABD yapımı 2 M777 obüsü ve 2 mühimmat deposu oldu.

'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, taktik konumunu güçlendirip 7 karşı saldırıyı başarıyla püskürttü. Çatışmalar sırasında 350 Ukrayna askeri, 3 zırhlı araç ve 1 otomobil imha edildi.

'Vostok' (Doğu) askeri grubu, daha avantajlı hatları ele geçirdi. Ukrayna ordusu, 90 asker, 1 zırhlı araç, 4 otomobil ve İngiltere yapımı 1 FH-70 obüsü kaybetti.

'Dinyeper' askeri grubunun faaliyetleri sonucunda 30 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirilirken ABD yapımı 1 M777 obüsü, 1 D-30 obüsü ile 5 otomobil kullanılmaz hale getirildi.

Son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun fırlattığı 200 İHA da hedefine ulaşamadan vuruldu.
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu, Donetsk'te bir yerleşimi daha kontrolü altına aldı
22 Nisan, 13:27
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