https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/micotakis-yunanistan-muttefikler-istedi-diye-ukraynaya-s-300-hava-savunma-sistemi-gondermeyecek-1083166195.html
Miçotakis: Yunanistan, müttefikler istedi diye Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi göndermeyecek
Miçotakis: Yunanistan, müttefikler istedi diye Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi göndermeyecek
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Atina’nın müttefikler istedi diye Ukrayna’ya S-300 veya Patriot hava savunma sistemlerini göndermeyeceğini belirtti. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T23:38+0300
2024-04-25T23:38+0300
2024-04-25T23:38+0300
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, SKAI televizyonuna verdiği demeçte, müttefiklerin Yunanistan’dan Ukrayna'ya S-300 veya Patriot hava savunma sistemleri göndermesini istediğini, ancak Atina'nın bunu yapmayacağını söyledi.‘Yunanistan'dan Ukrayna'ya S-300 veya Patriot hava savunma sistemi göndermesinin istendiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığı’ sorusunu Miçotakis, “Yunanistan Ukrayna'ya ne S-300 ne de Patriot göndermeyecek. Bize böyle bir talep geldi ve biz de bunu neden yapamayacağımızı açıkladık” şeklinde yanıtladı.Yunanistan’ın Ukrayna'ya ‘savunma malzemeleri’ sağlayarak çeşitli şekillerde destek verdiğini vurgulayan Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Financial Times gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yunanistan ve İspanya'nın NATO ve Avrupa Birliği’nden (AB) hava savunma sistemlerini Kiev'e teslim etmeleri yönünde güçlü bir baskı altında olduğunu aktarmıştı.İki ülkenin hava savunma sistemlerini Kiev’e vermesi konusundaki NATO baskısının 'ihtiyaçlarının Ukrayna'nınki kadar büyük olmadığı’ şeklinde gerekçelendirildiğine dikkat çeken gazete, “Yunanistan ve İspanya, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlamaları için AB ve NATO'daki müttefiklerinin güçlü baskısı altında” ifadelerini kullanmıştı.
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yunanistan, kiryakos miçotakis, abd, ab, s-300, patriot, ukrayna
yunanistan, kiryakos miçotakis, abd, ab, s-300, patriot, ukrayna
Miçotakis: Yunanistan, müttefikler istedi diye Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi göndermeyecek
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Atina’nın müttefikler istedi diye Ukrayna’ya S-300 veya Patriot hava savunma sistemlerini göndermeyeceğini belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, SKAI televizyonuna verdiği demeçte, müttefiklerin Yunanistan’dan Ukrayna'ya S-300 veya Patriot hava savunma sistemleri göndermesini istediğini, ancak Atina'nın bunu yapmayacağını söyledi.
‘Yunanistan'dan Ukrayna'ya S-300 veya Patriot hava savunma sistemi göndermesinin istendiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığı’ sorusunu Miçotakis, “Yunanistan Ukrayna'ya ne S-300 ne de Patriot göndermeyecek. Bize böyle bir talep geldi ve biz de bunu neden yapamayacağımızı açıkladık” şeklinde yanıtladı.
Yunanistan’ın Ukrayna'ya ‘savunma malzemeleri’ sağlayarak çeşitli şekillerde destek verdiğini vurgulayan Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:
En başından itibaren caydırıcılık kabiliyetimiz açısından kritik önemdeki silah sistemlerini sağlayamayacağımızı belirttik. Ukrayna'yı destekleyebileceğimiz fazladan malzememiz vardı, bunu yaptık ve bunun doğru seçim olduğuna inanıyorum. Ve bu tür materyalleri bulabildiğimiz ölçüde, bunu yapmaya devam edeceğiz. Fakat bahsettiğiniz hava savunma sistemleri, Yunanistan hava sahasının korunması açısından kritik önemdeki sistemlerdir ve Ukrayna'ya verilmeyecektir.
Daha önce Financial Times gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yunanistan ve İspanya'nın NATO ve Avrupa Birliği’nden (AB) hava savunma sistemlerini Kiev'e teslim etmeleri yönünde güçlü bir baskı altında olduğunu aktarmıştı.
İki ülkenin hava savunma sistemlerini Kiev’e vermesi konusundaki NATO baskısının 'ihtiyaçlarının Ukrayna'nınki kadar büyük olmadığı’ şeklinde gerekçelendirildiğine dikkat çeken gazete, “Yunanistan ve İspanya, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlamaları için AB ve NATO'daki müttefiklerinin güçlü baskısı altında” ifadelerini kullanmıştı.