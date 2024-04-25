https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/micotakis-yunanistan-muttefikler-istedi-diye-ukraynaya-s-300-hava-savunma-sistemi-gondermeyecek-1083166195.html

Miçotakis: Yunanistan, müttefikler istedi diye Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi göndermeyecek

Miçotakis: Yunanistan, müttefikler istedi diye Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi göndermeyecek

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Atina’nın müttefikler istedi diye Ukrayna’ya S-300 veya Patriot hava savunma sistemlerini göndermeyeceğini belirtti. 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T23:38+0300

2024-04-25T23:38+0300

2024-04-25T23:38+0300

ukrayna krizi

yunanistan

kiryakos miçotakis

abd

ab

s-300

patriot

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/15/1075640349_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c3bab16fc7ab326223192e088af2985b.jpg

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, SKAI televizyonuna verdiği demeçte, müttefiklerin Yunanistan’dan Ukrayna'ya S-300 veya Patriot hava savunma sistemleri göndermesini istediğini, ancak Atina'nın bunu yapmayacağını söyledi.‘Yunanistan'dan Ukrayna'ya S-300 veya Patriot hava savunma sistemi göndermesinin istendiği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığı’ sorusunu Miçotakis, “Yunanistan Ukrayna'ya ne S-300 ne de Patriot göndermeyecek. Bize böyle bir talep geldi ve biz de bunu neden yapamayacağımızı açıkladık” şeklinde yanıtladı.Yunanistan’ın Ukrayna'ya ‘savunma malzemeleri’ sağlayarak çeşitli şekillerde destek verdiğini vurgulayan Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Financial Times gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yunanistan ve İspanya'nın NATO ve Avrupa Birliği’nden (AB) hava savunma sistemlerini Kiev'e teslim etmeleri yönünde güçlü bir baskı altında olduğunu aktarmıştı.İki ülkenin hava savunma sistemlerini Kiev’e vermesi konusundaki NATO baskısının 'ihtiyaçlarının Ukrayna'nınki kadar büyük olmadığı’ şeklinde gerekçelendirildiğine dikkat çeken gazete, “Yunanistan ve İspanya, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi sağlamaları için AB ve NATO'daki müttefiklerinin güçlü baskısı altında” ifadelerini kullanmıştı.

yunanistan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, kiryakos miçotakis, abd, ab, s-300, patriot, ukrayna