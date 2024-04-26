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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/nato-genel-sekteri-stoltenbergden-itiraf-ukraynaya-verdigimiz-sozleri-tutamadik-1083181766.html
NATO Genel Sekteri Stoltenberg'den itiraf: 'Ukrayna'ya verdiğimiz sözleri tutamadık'
NATO Genel Sekteri Stoltenberg'den itiraf: 'Ukrayna'ya verdiğimiz sözleri tutamadık'
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı yardımının azalması nedeniyle Kiev güçlerinin Rusya tarafından bertaraf edildiğini dile getirerek ittifakın Kiev'e... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T14:25+0300
2024-04-26T14:25+0300
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemelerinin nedeninin Batı'nın Ukrayna'ya verdiği yetersiz destek olduğunu ancak Kiev'e daha fazla askeri yardımın yolda olduğunu söyledi.Stoltenberg Kiev'in Moskova ile olan çatışmasında kötüleşen durumdan bahsettiği konuşmasında Ukrayna'da 'sınandıklarını' dile getirdi.Stoltenberg konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki uzun süren anlaşmazlığın ardından Ukrayna için 61 milyar dolarlık bir yardım paketini imzalamıştı. Söz konusu bu durum ABD'nin Ukrayna'ya silah ve mühimmat sevkiyatını neredeyse yarı yarıya azaltmıştı.Geçtiğimiz yıl AB, Mart 2024'e kadar Kiev'e 1 milyon mermi tedarik etme sözü vermiş ancak blok daha sonra bu hedefe ulaşamayacağını kabul etmişti. Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada vaat edilen mühimmatın sadece üçte birini alabildiklerini söylemişlerdi.ABD'nin ve AB'nin aksayan yardımlarını yorumlayan NATO Genel Sekreteri, “Bu gecikmelerin sonuçları olacaktır. Ukrayna silahsız kaldı ve Rusya'nın cephe hattında ilerledi" açıklamasında bulundu.Ancak Stoltenberg açıklamasında, 'Ukrayna'nın galip gelmesi için çok geç olmadığını zira daha fazla desteğin yolda olduğunu' öne sürdü.NATO Genel Sekreteri, İngiltere'nin kısa süre önce Kiev'e daha fazla mühimmat, hava savunması ve hassas vuruş kabiliyeti sağlayacağını açıkladığını, Almanya'nın ise ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi tedarik etme sözü verdiğini kaydetti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketinin ya da Ukrayna'ya yapılacak diğer silah teslimatlarının 'cephe hattındaki dinamikleri değiştirmeyeceğini' yinelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kremlin-abdnin-ukraynaya-yardimi-sahadaki-durumu-degistirmez-1083021215.html
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nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, abd, almanya, ingiltere, patriot, kremlin, dmitriy peskov
nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, abd, almanya, ingiltere, patriot, kremlin, dmitriy peskov

NATO Genel Sekteri Stoltenberg'den itiraf: 'Ukrayna'ya verdiğimiz sözleri tutamadık'

14:25 26.04.2024
© AA / Dursun AydemirNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA / Dursun Aydemir
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı yardımının azalması nedeniyle Kiev güçlerinin Rusya tarafından bertaraf edildiğini dile getirerek ittifakın Kiev'e verdiği sözleri tutamadığını dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemelerinin nedeninin Batı'nın Ukrayna'ya verdiği yetersiz destek olduğunu ancak Kiev'e daha fazla askeri yardımın yolda olduğunu söyledi.
Stoltenberg Kiev'in Moskova ile olan çatışmasında kötüleşen durumdan bahsettiği konuşmasında Ukrayna'da 'sınandıklarını' dile getirdi.
Stoltenberg konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:

Dürüst olmak zorundayız. Gerçek şu ki, son aylarda NATO müttefikleri söz verdiğimiz desteği sağlamadı. ABD aylarca bir paket üzerinde anlaşmaya varamadı. Avrupa'da ise mühimmat sevkiyatı, sağlayacağımızı söylediğimiz seviyelerin çok altında.

Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki uzun süren anlaşmazlığın ardından Ukrayna için 61 milyar dolarlık bir yardım paketini imzalamıştı. Söz konusu bu durum ABD'nin Ukrayna'ya silah ve mühimmat sevkiyatını neredeyse yarı yarıya azaltmıştı.
Geçtiğimiz yıl AB, Mart 2024'e kadar Kiev'e 1 milyon mermi tedarik etme sözü vermiş ancak blok daha sonra bu hedefe ulaşamayacağını kabul etmişti. Ukraynalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada vaat edilen mühimmatın sadece üçte birini alabildiklerini söylemişlerdi.
ABD'nin ve AB'nin aksayan yardımlarını yorumlayan NATO Genel Sekreteri, “Bu gecikmelerin sonuçları olacaktır. Ukrayna silahsız kaldı ve Rusya'nın cephe hattında ilerledi" açıklamasında bulundu.
Ancak Stoltenberg açıklamasında, 'Ukrayna'nın galip gelmesi için çok geç olmadığını zira daha fazla desteğin yolda olduğunu' öne sürdü.
NATO Genel Sekreteri, İngiltere'nin kısa süre önce Kiev'e daha fazla mühimmat, hava savunması ve hassas vuruş kabiliyeti sağlayacağını açıkladığını, Almanya'nın ise ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi tedarik etme sözü verdiğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 61 milyar dolarlık ABD askeri yardım paketinin ya da Ukrayna'ya yapılacak diğer silah teslimatlarının 'cephe hattındaki dinamikleri değiştirmeyeceğini' yinelemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
Ukrayna krizi
Kremlin: ABD’nin Ukrayna'ya yardımı sahadaki durumu değiştirmez
22 Nisan, 13:26
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