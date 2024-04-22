https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kremlin-abdnin-ukraynaya-yardimi-sahadaki-durumu-degistirmez-1083021215.html
Kremlin: ABD’nin Ukrayna'ya yardımı sahadaki durumu değiştirmez
Kremlin: ABD’nin Ukrayna'ya yardımı sahadaki durumu değiştirmez
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesindeki konumunu iyileştirmeye devam ettiğini, ABD’nin Ukrayna’ya ayırdığı yardımın bu... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T13:26+0300
2024-04-22T13:26+0300
2024-04-22T13:27+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
moskova
abd temsilciler meclisi
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri yardım
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Gazetecilerle bir araya gelen Kremlin Sözcüsü, ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nden geçen Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketine ilişkin değerlendirmesinde, “Askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Rus silahlı kuvvetleri konumlarını iyileştiriyor ve genel olarak bu dinamikler artık herkes için net hale geldi. Ukrayna'ya tahsis edilen bu para, bu para karşılığında sağlanacak silahlar, bu dinamikleri değiştirmeyecek” dedi.ABD Temsilciler Meclisi’nin aldığı kararın “Ukraynalılar arasında yeni can kayıplarına” yol açacağını kaydeden Peskov, “Daha fazla Ukraynalı ölecek. Ukrayna daha büyük kayıplar verecek” ifadesini kullandı.Peskov, “Bu paranın büyük kısmının bu veya şu şekilde ABD’de kalacağının bilincindeyiz. ABD daha da zenginleşerek ve ek temettü elde ederek bu şekilde Ukrayna'ya ‘yardım’ sağlayacak. Aslında temelde hiçbir şey değişmiyor” diye ekledi.Peskov’un açıklamaları sırasında Rusya Savunma Bakanlığı’ndan paylaşılan bilgide, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novomihaylovka yerleşiminde tam kontrolü ele geçirdiği duyuruldu.Bakanlık, bir gün önce Rus ordusunun ‘Güney’ grubuna bağlı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogdanovka yerleşim biriminin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/rusya-disisleri-bakanligindan-abdnin-ukraynaya-yardimina-tepki-1082990725.html
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dmitriy peskov, kremlin, moskova, abd temsilciler meclisi, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım
dmitriy peskov, kremlin, moskova, abd temsilciler meclisi, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım
Kremlin: ABD’nin Ukrayna'ya yardımı sahadaki durumu değiştirmez
13:26 22.04.2024 (güncellendi: 13:27 22.04.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun özel askeri harekat bölgesindeki konumunu iyileştirmeye devam ettiğini, ABD’nin Ukrayna’ya ayırdığı yardımın bu durumu değiştirmeyeceğini belirtti.
Gazetecilerle bir araya gelen Kremlin Sözcüsü, ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nden geçen Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketine ilişkin değerlendirmesinde, “Askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Rus silahlı kuvvetleri konumlarını iyileştiriyor ve genel olarak bu dinamikler artık herkes için net hale geldi. Ukrayna'ya tahsis edilen bu para, bu para karşılığında sağlanacak silahlar, bu dinamikleri değiştirmeyecek” dedi.
ABD Temsilciler Meclisi’nin aldığı kararın “Ukraynalılar arasında yeni can kayıplarına” yol açacağını kaydeden Peskov, “Daha fazla Ukraynalı ölecek. Ukrayna daha büyük kayıplar verecek” ifadesini kullandı.
Peskov, “Bu paranın büyük kısmının bu veya şu şekilde ABD’de kalacağının bilincindeyiz. ABD daha da zenginleşerek ve ek temettü elde ederek bu şekilde Ukrayna'ya ‘yardım’ sağlayacak. Aslında temelde hiçbir şey değişmiyor” diye ekledi.
Peskov’un açıklamaları sırasında Rusya Savunma Bakanlığı’ndan paylaşılan bilgide, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novomihaylovka yerleşiminde tam kontrolü ele geçirdiği duyuruldu.
Bakanlık, bir gün önce Rus ordusunun ‘Güney’ grubuna bağlı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Bogdanovka yerleşim biriminin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini açıklamıştı.