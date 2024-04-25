https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/tff-ve-tum-kulupler-onayladi-turk-futbolunda-yeni-donem-basliyor-1083127244.html

TFF ve tüm kulüpler onayladı: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor

TFF ve tüm kulüpler onayladı: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de futbolun gündem maddelerinden biri olan hakemlik konusunda yeni bir döneme giriliyor. Son zamanlarda yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T05:38+0300

2024-04-25T05:38+0300

2024-04-25T05:38+0300

spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

tff merkez hakem kurulu

merkez hakem kurulu (mhk)

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TFF ve kulüpler, bağımsız bir hakem kurulu oluşturma fikrinde birleşti. Bu karar, futbolun adil ve şeffaf bir ortamda icra edilmesi için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Yeni kurulun oluşturulmasıyla birlikte, hakemlik konusundaki kararların daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde alınması hedefleniyor. Böylece, futbol müsabakalarında yaşanan tartışmaların azaltılması ve adil bir rekabet ortamının sağlanması amaçlanıyor.Bağımsız Hakem Kurulu'nun detayları ve uygulanacak süreçlerle ilgili çalışmaların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.Yeni hakem sistemi nasıl işleyecek?Alman modelinden esinlenilen proje, kulüplerin tamamından onay aldı. Bağımsız hakem kurulunun, önümüzdeki sezondan itibaren hakem atamalarında söz sahibi olması planlanıyor. TFF ile kulüplerin üzerinde uzlaştığı proje şu şekilde hayata geçecek. TFF bir şirket kuracak, profesyonel kulüpler başka bir şirket kuracak. Bu iki şirket, 5 üyeli yeni bir şirket kuracak. Üyelerin 3’ü TFF, 2’si kulüpler tarafından belirlenecek. 5 üyeden oluşan bu şirket, bağımsız hakem kurulu atayacak.Kulüpler hakem atamalarında mutlak söz sahibi olacakProfesyonel bir zeminde faaliyetlerine başlayacak hakem kurulu; klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak. Kurul bu yapısıyla kulüplerin hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak.

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bağımsız hakem kurulu, bağımsız hakem, bağımsız hakem yönetim sistemi, bağımsız hakem heyeti