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TFF ve tüm kulüpler onayladı: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor
TFF ve tüm kulüpler onayladı: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de futbolun gündem maddelerinden biri olan hakemlik konusunda yeni bir döneme giriliyor. Son zamanlarda yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T05:38+0300
2024-04-25T05:38+0300
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
tff merkez hakem kurulu
merkez hakem kurulu (mhk)
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TFF ve kulüpler, bağımsız bir hakem kurulu oluşturma fikrinde birleşti. Bu karar, futbolun adil ve şeffaf bir ortamda icra edilmesi için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Yeni kurulun oluşturulmasıyla birlikte, hakemlik konusundaki kararların daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde alınması hedefleniyor. Böylece, futbol müsabakalarında yaşanan tartışmaların azaltılması ve adil bir rekabet ortamının sağlanması amaçlanıyor.Bağımsız Hakem Kurulu'nun detayları ve uygulanacak süreçlerle ilgili çalışmaların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.Yeni hakem sistemi nasıl işleyecek?Alman modelinden esinlenilen proje, kulüplerin tamamından onay aldı. Bağımsız hakem kurulunun, önümüzdeki sezondan itibaren hakem atamalarında söz sahibi olması planlanıyor. TFF ile kulüplerin üzerinde uzlaştığı proje şu şekilde hayata geçecek. TFF bir şirket kuracak, profesyonel kulüpler başka bir şirket kuracak. Bu iki şirket, 5 üyeli yeni bir şirket kuracak. Üyelerin 3’ü TFF, 2’si kulüpler tarafından belirlenecek. 5 üyeden oluşan bu şirket, bağımsız hakem kurulu atayacak.Kulüpler hakem atamalarında mutlak söz sahibi olacakProfesyonel bir zeminde faaliyetlerine başlayacak hakem kurulu; klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak. Kurul bu yapısıyla kulüplerin hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/besiktasta-semih-kilicsoy-gelismesi-fenerbahce-derbisinde-oynayacak-mi-1083108814.html
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bağımsız hakem kurulu, bağımsız hakem, bağımsız hakem yönetim sistemi, bağımsız hakem heyeti
bağımsız hakem kurulu, bağımsız hakem, bağımsız hakem yönetim sistemi, bağımsız hakem heyeti

TFF ve tüm kulüpler onayladı: Türk futbolunda yeni dönem başlıyor

05:38 25.04.2024
© AAKadın Hakem - Sarı Kart
Kadın Hakem - Sarı Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AA
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Türkiye'de futbolun gündem maddelerinden biri olan hakemlik konusunda yeni bir döneme giriliyor. Son zamanlarda yaşanan tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, çözüm için harekete geçti.
TFF ve kulüpler, bağımsız bir hakem kurulu oluşturma fikrinde birleşti. Bu karar, futbolun adil ve şeffaf bir ortamda icra edilmesi için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Yeni kurulun oluşturulmasıyla birlikte, hakemlik konusundaki kararların daha bağımsız ve tarafsız bir şekilde alınması hedefleniyor. Böylece, futbol müsabakalarında yaşanan tartışmaların azaltılması ve adil bir rekabet ortamının sağlanması amaçlanıyor.
Bağımsız Hakem Kurulu'nun detayları ve uygulanacak süreçlerle ilgili çalışmaların yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

Yeni hakem sistemi nasıl işleyecek?

Alman modelinden esinlenilen proje, kulüplerin tamamından onay aldı. Bağımsız hakem kurulunun, önümüzdeki sezondan itibaren hakem atamalarında söz sahibi olması planlanıyor. TFF ile kulüplerin üzerinde uzlaştığı proje şu şekilde hayata geçecek. TFF bir şirket kuracak, profesyonel kulüpler başka bir şirket kuracak. Bu iki şirket, 5 üyeli yeni bir şirket kuracak. Üyelerin 3’ü TFF, 2’si kulüpler tarafından belirlenecek. 5 üyeden oluşan bu şirket, bağımsız hakem kurulu atayacak.

Kulüpler hakem atamalarında mutlak söz sahibi olacak

Profesyonel bir zeminde faaliyetlerine başlayacak hakem kurulu; klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak. Kurul bu yapısıyla kulüplerin hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak.
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