https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/merkez-bankasi-rezervleri-aciklandi-1083185912.html

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T15:12+0300

2024-04-26T15:12+0300

2024-04-26T15:12+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 989 milyon dolarlık bir düşüşle 67 milyar 11 milyon dolara geriledi. Bu rakam, 9 Nisan'da 70 milyar dolar seviyesindeydi.Aynı dönemde altın rezervleri ise 827 milyon dolarlık bir artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara yükseldi.Bu verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolarlık bir azalış yaşayarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.

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