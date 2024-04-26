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Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 989 milyon dolarlık bir düşüşle 67 milyar 11 milyon dolara geriledi. Bu rakam, 9 Nisan'da 70 milyar dolar seviyesindeydi.Aynı dönemde altın rezervleri ise 827 milyon dolarlık bir artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara yükseldi.Bu verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolarlık bir azalış yaşayarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), altın, rezerv, nakit rezerv, döviz rezervi, altın rezervi, dolar rezervi
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), altın, rezerv, nakit rezerv, döviz rezervi, altın rezervi, dolar rezervi

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

15:12 26.04.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalışla 126 milyar 284 milyon dolara düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 162 milyon dolar azalarak 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 19 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 989 milyon dolarlık bir düşüşle 67 milyar 11 milyon dolara geriledi. Bu rakam, 9 Nisan'da 70 milyar dolar seviyesindeydi.
Aynı dönemde altın rezervleri ise 827 milyon dolarlık bir artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara yükseldi.
Bu verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 19 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 162 milyon dolarlık bir azalış yaşayarak 128 milyar 446 milyon dolardan 126 milyar 284 milyon dolara geriledi.
MB Rezervleri

Tarih

Altın Rezervleri

Brüt Döviz Rezervleri

Toplam Rezervler

27.01.2023

50.933

76.206

127.139

24.02.2023

49.190

71.980

121.170

31.03.2023

52.176

70.247

122.423

28.04.2023

46.413

68.471

114.884

26.05.2023

41.939

56.519

98.458

27.06.2023

41.432

67.155

108.587

28.07.2023

41.425

72.349

113.774

25.08.2023

41.344

75.955

117.299

29.09.2023

40.629

81.575

122.203

27.10.2023

44.148

82.412

126.560

24.11.2023

45.496

90.997

136.493

22.12.2023

47.896

97.557

145.453

29.12.2023

48.231

92.830

141.061

26.01.2024

48.007

89.154

137.161

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