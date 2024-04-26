https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/kilicdaroglundan-bir-aciklama-daha-kimsenin-bu-suca-ortak-olma-hakki-yoktur-1083170988.html

Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha: 'Kimsenin bu suça ortak olma hakkı yoktur'

Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha: 'Kimsenin bu suça ortak olma hakkı yoktur'

Sputnik Türkiye

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme için ses yükseltmeye devam etti. Erdoğan’ın ekonomide daha sert... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T08:22+0300

2024-04-26T08:22+0300

2024-04-26T08:22+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077067020_0:155:2971:1826_1920x0_80_0_0_f62a37540c03ca9ffd51fa2f3f4b1924.jpg

Ankara kulisleri bugünlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında gerçekleşecek görüşmeye kilitlenmiş durumdayken gündem yaratacak çıkışlar peş peşe geldi. CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu bıraktığı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile planladığı görüşme için sosyal medyadan yaptığı “Sarayla müzakere değil mücadele edilir” eleştirisi hakkında konuştu.Erdoğan’ın ekonomide Hazine ve Maliye Bakanı ile birlikte sert tedbirler alacağını öne süren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan kendisine ortak arıyor! Sorumlulukları üstlenecek ortak arıyor. Halkın sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz, sarayın sorunlarını çözmek için değil. Kimse Erdoğan’ın işleyeceği bu suça ortak olmamalı” diye uyardı.Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:'Milleti perişan edecek tedbirlere kimsenin ortak olma hakkı yoktur'Kılıçdaroğlu, “31 Mart sonrası kutuplaşmadan yumuşamaya yol alındı. Bu iyi değil mi” sorusuna şöyle yanıt verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/erdogan-ozel-gorusmesinin-ardindan-kilicdaroglundan-manidar-paylasim-1083129671.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu