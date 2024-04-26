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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/litvanya-kievin-avrupadaki-askerlik-cagindaki-erkekleri-silah-altina-almasina-yardimci-olabiliriz-1083183401.html
Litvanya: Kiev'in Avrupa'daki askerlik çağındaki erkekleri silah altına almasına yardımcı olabiliriz
Litvanya: Kiev'in Avrupa'daki askerlik çağındaki erkekleri silah altına almasına yardımcı olabiliriz
Sputnik Türkiye
Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, Litvanya'nın askerliğe elverişli yaşlardaki Ukraynalılarla mücadelede Polonya'yı takip edebileceğini belirterek Kiev'in... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T14:35+0300
2024-04-26T14:35+0300
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Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, Kiev'in yurtdışında ikamet eden zorunlu askerlik çağındaki erkeklere pasaport verilmesini askıya almasının ardından Ukrayna'nın 'seferberlik rezervlerinde çok eksik' olduğunu kabul etti.Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin, seferberlik için uygun şekilde kaydedilmedikleri sürece konsolosluk ofislerinden belge almalarını veya yenilemelerini yasaklamıştı. Polonya Savunma Bakanı da yaptığı açıklamada Kiev'in potansiyel askerleri ülkelerine geri göndermesine yardımcı olabileceklerini dile getirmişti.Kasciunas gazetecilere yaptığı açıklamada, Litvanya'nın henüz kendi başına somut tedbirler almaya hazır olmadığını ancak Polonya tarafından alınan kararları yakından takip edeceğini söyledi.Gidişatın doğru olduğu belirten Kasciunas, bunun hangi tedbirlere dönüşeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Bakan, seçenekler arasında bu kişilerin 'sosyal yardımlara, çalışma izinlerine, belgelere' erişimlerinin sınırlandırılmasının da yer alabileceğini kaydetti.Kasciunas, “Polonya'nın nasıl bir seçenek sunacağını bekleyip görelim, belki Litvanya için uygun olur” dedi.Ukraynalı askerlerin 'dünyanın dört bir yanına dağılmış olan akranlarına karşı haklı şikayetleri' olduğunu savunan Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'un sözlerini yineleyen Kasciunas, “Ukrayna'nın seferberlik rezervi çok az. Bu, ülkeleri için savaşan vatandaşlarına karşı adil değil” açıklamasında bulundu.Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada Ukraynalı erkeklerin haklarının ellerinden alınması kararının 'adil' olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu ay imzaladığı tartışmalı askeri seferberlik reformlarıyla uyumlu olduğunu öne sürmüştü.AB yetkililerine göre, savaşabilecek yaşta tahminen 860 bin Ukraynalı erkeğin Avrupa toraklarında yaşadığı belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/polonya-savunma-bakani-insanlar-askerlik-cagindaki-ukraynalilari-kafelerde-gorunce-ofkeleniyor-1083145393.html
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litvanya, polonya, litvanya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, askerlik
litvanya, polonya, litvanya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, askerlik

Litvanya: Kiev'in Avrupa'daki askerlik çağındaki erkekleri silah altına almasına yardımcı olabiliriz

14:35 26.04.2024
© REUTERSLitvanya bayrağı
Litvanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© REUTERS
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Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, Litvanya'nın askerliğe elverişli yaşlardaki Ukraynalılarla mücadelede Polonya'yı takip edebileceğini belirterek Kiev'in askerlik çağındaki erkekleri silah altına almaya yardımcı olabileceklerini vurguladı.
Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, Kiev'in yurtdışında ikamet eden zorunlu askerlik çağındaki erkeklere pasaport verilmesini askıya almasının ardından Ukrayna'nın 'seferberlik rezervlerinde çok eksik' olduğunu kabul etti.
Ukrayna, 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin, seferberlik için uygun şekilde kaydedilmedikleri sürece konsolosluk ofislerinden belge almalarını veya yenilemelerini yasaklamıştı. Polonya Savunma Bakanı da yaptığı açıklamada Kiev'in potansiyel askerleri ülkelerine geri göndermesine yardımcı olabileceklerini dile getirmişti.
Kasciunas gazetecilere yaptığı açıklamada, Litvanya'nın henüz kendi başına somut tedbirler almaya hazır olmadığını ancak Polonya tarafından alınan kararları yakından takip edeceğini söyledi.
Gidişatın doğru olduğu belirten Kasciunas, bunun hangi tedbirlere dönüşeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Bakan, seçenekler arasında bu kişilerin 'sosyal yardımlara, çalışma izinlerine, belgelere' erişimlerinin sınırlandırılmasının da yer alabileceğini kaydetti.
Kasciunas, “Polonya'nın nasıl bir seçenek sunacağını bekleyip görelim, belki Litvanya için uygun olur” dedi.
Ukraynalı askerlerin 'dünyanın dört bir yanına dağılmış olan akranlarına karşı haklı şikayetleri' olduğunu savunan Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'un sözlerini yineleyen Kasciunas, Ukrayna'nın seferberlik rezervi çok az. Bu, ülkeleri için savaşan vatandaşlarına karşı adil değil” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada Ukraynalı erkeklerin haklarının ellerinden alınması kararının 'adil' olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu ay imzaladığı tartışmalı askeri seferberlik reformlarıyla uyumlu olduğunu öne sürmüştü.
AB yetkililerine göre, savaşabilecek yaşta tahminen 860 bin Ukraynalı erkeğin Avrupa toraklarında yaşadığı belirtiliyor.
Polonya Savunma Bakanı Kosiniak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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Polonya Savunma Bakanı: İnsanlar askerlik çağındaki Ukraynalıları kafelerde görünce öfkeleniyor
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