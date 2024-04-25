https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/polonya-savunma-bakani-insanlar-askerlik-cagindaki-ukraynalilari-kafelerde-gorunce-ofkeleniyor-1083145393.html

Polonya Savunma Bakanı: İnsanlar askerlik çağındaki Ukraynalıları kafelerde görünce öfkeleniyor

Polonya Savunma Bakanı: İnsanlar askerlik çağındaki Ukraynalıları kafelerde görünce öfkeleniyor

Sputnik Türkiye

Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamys Polonyalıların genç Ukraynalı erkekleri kafelerde görmekten öfkelendiği belirterek askerlik çağındaki erkeklerin... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T12:09+0300

2024-04-25T12:09+0300

2024-04-25T12:09+0300

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avrupa birliği

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vladimir zelenskiy

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Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Varşova'nın geçici sığınma hakkı tanınan 950 bin Ukraynalının belirtilmemiş bir kısmı olan savaşacak yaştaki erkeklerin ülkelerine geri gönderilmesi hususunda Kiev'e 'yardım etmeye' hazır olduğunu söyledi.Bu hafta başında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin ülke dışındaki konsolosluk ofislerinden pasaport dahil belge almalarını ya da yenilemelerini yasaklamıştı. Polonya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Kiev'in bu hamlesine 'şaşırmadığını' ve desteklediğini söyledi.Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, “Ukraynalı yetkililer cepheye yeni askerler sağlamak için her şeyi yapıyor, çünkü ihtiyaçlar çok büyük” dedi.Polonyalı yetkili, Varşova'nın daha önce Kiev'e 'vatandaşlık görevlerinden kaçanların izini sürmede yardımcı olmayı teklif ettiğini ancak 'yardımın şeklinin Ukrayna tarafına bağlı olduğunu' belirtti.“Sanırım pek çok yurttaşımız kafelerde genç Ukraynalı erkekleri gördüklerinde ve Ukrayna'ya yardım etmek için ne kadar çaba sarf etmemiz gerektiğini duyduklarında öfkeleniyorlar" diyen Bakan Kosiniak-Kamysz ayrıca Kiev'in, askerlikten kaçamayan Ukraynalıların 'dünyanın dört bir yanına dağılan akranlarına karşı haklı şikayetleri' olduğu yönündeki resmi söylemini de yineledi.Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada Ukraynalı erkeklerin haklarının ellerinden alınması kararının 'adil' olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu ay imzaladığı tartışmalı askeri seferberlik reformlarıyla uyumlu olduğunu dile getirmişti.Zelenskiy'in önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan reformları, askere alınma yaşını 27'den 25'e indirecek, muafiyetleri sıkılaştıracak ve uygunluk durumuna bakılmaksızın tüm erkeklerin kişisel verilerini güncellemek üzere zorunlu askerlik bürolarına rapor vermelerini zorunlu kılacak.AB yetkililerine göre, savaşabilecek yaşta tahminen 650 bin Ukraynalı erkek Avrupa'da ikamet ediyor. Kiev ise bu kaynağı silahlı kuvvetler için kullanılmayan önemli bir insan gücü kaynağı olarak tanımlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240206/polonyali-general-askerlik-cagindaki-ukraynalilar-abden-sinir-disi-edilmeli-1080471289.html

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polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, vladimir zelenskiy