Polonya Savunma Bakanı: İnsanlar askerlik çağındaki Ukraynalıları kafelerde görünce öfkeleniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyada üretilen her 100 yapay zeka patentinin 61'i Çin'e ait'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veyis Sır: İktidar kendi çıkardığı kanunu bugün kaldırma yoluna gidiyor
09:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
11:42
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tüketiciler Bir. Der. Antalya Şube Bşk. M. Neşet Gündüz: Tüketiciye hiç kimse emrivaki yapamaz
12:05
84 dk
HABER MASASI
"Yüksek kazançla kiralık banka hesabı aranıyor" ilanlarına dikkat! Baş şüpheli olabilirsiniz.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Cep telefonları kullanıcıları 'dinliyor' mu? Reklamlar buna göre karşımıza çıkıyor mu?
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
’ABD, Avrasya’daki krizlerin sayısını artırmaya odaklanacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi, ABD’nin yaptırımlarının amacını açıkladı
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
18:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Kozmonot Komarov uzay görevinde neden hayatını kaybetti?
18:24
5 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
18:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Demokrasi eksikliği’ suçlamalarına yanıt
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Batı’nın planı Rus medeniyetini yok etmek’
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından Putin’e övgü: Ortadoğu'daki tüm kartlar elinde
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: İsrail, ABD’nin Ortadoğu'daki yumruğudur
19:54
3 dk
SESLİ HABER
‘ABD, Afrika ülkelerinin onlardan bıktığının farkında’
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de artık çok yaygın kesimlerin konut sahibi olması hayal'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerli turistin zorunlu tercihi: Akraba evi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Mali müşavirlerden 'iş yükü baskısı' eylemi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni çıkan 'Ben Vladimir Putin' kitabında Atatürk ayrıntısı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/polonya-savunma-bakani-insanlar-askerlik-cagindaki-ukraynalilari-kafelerde-gorunce-ofkeleniyor-1083145393.html
Polonya Savunma Bakanı: İnsanlar askerlik çağındaki Ukraynalıları kafelerde görünce öfkeleniyor
Polonya Savunma Bakanı: İnsanlar askerlik çağındaki Ukraynalıları kafelerde görünce öfkeleniyor
Sputnik Türkiye
Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamys Polonyalıların genç Ukraynalı erkekleri kafelerde görmekten öfkelendiği belirterek askerlik çağındaki erkeklerin... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T12:09+0300
2024-04-25T12:09+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
ukrayna ordusu
avrupa birliği
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080410770_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9f7b3a4f98765e342dfec581cc411f70.jpg
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Varşova'nın geçici sığınma hakkı tanınan 950 bin Ukraynalının belirtilmemiş bir kısmı olan savaşacak yaştaki erkeklerin ülkelerine geri gönderilmesi hususunda Kiev'e 'yardım etmeye' hazır olduğunu söyledi.Bu hafta başında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin ülke dışındaki konsolosluk ofislerinden pasaport dahil belge almalarını ya da yenilemelerini yasaklamıştı. Polonya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Kiev'in bu hamlesine 'şaşırmadığını' ve desteklediğini söyledi.Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, “Ukraynalı yetkililer cepheye yeni askerler sağlamak için her şeyi yapıyor, çünkü ihtiyaçlar çok büyük” dedi.Polonyalı yetkili, Varşova'nın daha önce Kiev'e 'vatandaşlık görevlerinden kaçanların izini sürmede yardımcı olmayı teklif ettiğini ancak 'yardımın şeklinin Ukrayna tarafına bağlı olduğunu' belirtti.“Sanırım pek çok yurttaşımız kafelerde genç Ukraynalı erkekleri gördüklerinde ve Ukrayna'ya yardım etmek için ne kadar çaba sarf etmemiz gerektiğini duyduklarında öfkeleniyorlar" diyen Bakan Kosiniak-Kamysz ayrıca Kiev'in, askerlikten kaçamayan Ukraynalıların 'dünyanın dört bir yanına dağılan akranlarına karşı haklı şikayetleri' olduğu yönündeki resmi söylemini de yineledi.Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada Ukraynalı erkeklerin haklarının ellerinden alınması kararının 'adil' olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu ay imzaladığı tartışmalı askeri seferberlik reformlarıyla uyumlu olduğunu dile getirmişti.Zelenskiy'in önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan reformları, askere alınma yaşını 27'den 25'e indirecek, muafiyetleri sıkılaştıracak ve uygunluk durumuna bakılmaksızın tüm erkeklerin kişisel verilerini güncellemek üzere zorunlu askerlik bürolarına rapor vermelerini zorunlu kılacak.AB yetkililerine göre, savaşabilecek yaşta tahminen 650 bin Ukraynalı erkek Avrupa'da ikamet ediyor. Kiev ise bu kaynağı silahlı kuvvetler için kullanılmayan önemli bir insan gücü kaynağı olarak tanımlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240206/polonyali-general-askerlik-cagindaki-ukraynalilar-abden-sinir-disi-edilmeli-1080471289.html
polonya
ukrayna
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080410770_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_bc928a5a845a569a87a3859a262fd5d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, vladimir zelenskiy
polonya, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, vladimir zelenskiy

Polonya Savunma Bakanı: İnsanlar askerlik çağındaki Ukraynalıları kafelerde görünce öfkeleniyor

12:09 25.04.2024
© AP Photo / Czarek SokolowskiPolonya Savunma Bakanı Kosiniak
Polonya Savunma Bakanı Kosiniak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Abone ol
Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamys Polonyalıların genç Ukraynalı erkekleri kafelerde görmekten öfkelendiği belirterek askerlik çağındaki erkeklerin yakalanması konusunda Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.
Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Varşova'nın geçici sığınma hakkı tanınan 950 bin Ukraynalının belirtilmemiş bir kısmı olan savaşacak yaştaki erkeklerin ülkelerine geri gönderilmesi hususunda Kiev'e 'yardım etmeye' hazır olduğunu söyledi.
Bu hafta başında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı 18-60 yaş arasındaki tüm erkeklerin ülke dışındaki konsolosluk ofislerinden pasaport dahil belge almalarını ya da yenilemelerini yasaklamıştı. Polonya Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Kiev'in bu hamlesine 'şaşırmadığını' ve desteklediğini söyledi.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, “Ukraynalı yetkililer cepheye yeni askerler sağlamak için her şeyi yapıyor, çünkü ihtiyaçlar çok büyük” dedi.
Polonyalı yetkili, Varşova'nın daha önce Kiev'e 'vatandaşlık görevlerinden kaçanların izini sürmede yardımcı olmayı teklif ettiğini ancak 'yardımın şeklinin Ukrayna tarafına bağlı olduğunu' belirtti.
Sanırım pek çok yurttaşımız kafelerde genç Ukraynalı erkekleri gördüklerinde ve Ukrayna'ya yardım etmek için ne kadar çaba sarf etmemiz gerektiğini duyduklarında öfkeleniyorlar" diyen Bakan Kosiniak-Kamysz ayrıca Kiev'in, askerlikten kaçamayan Ukraynalıların 'dünyanın dört bir yanına dağılan akranlarına karşı haklı şikayetleri' olduğu yönündeki resmi söylemini de yineledi.
Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba yaptığı açıklamada Ukraynalı erkeklerin haklarının ellerinden alınması kararının 'adil' olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in bu ay imzaladığı tartışmalı askeri seferberlik reformlarıyla uyumlu olduğunu dile getirmişti.
Zelenskiy'in önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan reformları, askere alınma yaşını 27'den 25'e indirecek, muafiyetleri sıkılaştıracak ve uygunluk durumuna bakılmaksızın tüm erkeklerin kişisel verilerini güncellemek üzere zorunlu askerlik bürolarına rapor vermelerini zorunlu kılacak.
AB yetkililerine göre, savaşabilecek yaşta tahminen 650 bin Ukraynalı erkek Avrupa'da ikamet ediyor. Kiev ise bu kaynağı silahlı kuvvetler için kullanılmayan önemli bir insan gücü kaynağı olarak tanımlıyor.
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
Ukrayna krizi
Polonyalı General: Askerlik çağındaki Ukraynalılar AB'den sınır dışı edilmeli
6 Şubat, 16:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала